География армейских международных игр "АрМИ-2020" будет расширена - Минобороны РФ

АрМИ-2018. Военнослужащие из Китая выступали на своих автомобилях.

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Подготовка к Армейским международным играм (АрМИ) 2020 года идёт по плану, их проведение планируется на территории 11 государств, сообщил заместитель начальника Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил РФ генерал-майор Александр Перязев.

"География игр будет расширена. В этом году они пройдут на территории 11 государств", - сказал Перязев в субботу в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По словам генерала, к сегодняшнему дню заявки на участие в АрМИ-2020 подали более 190 команд из 28 стран.