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Интерфакс-АВН

Два противолодочных самолёта Ту-142 выполнили 12-часовой полёт над акваторией Тихого и Северного Ледовитого океанов - Минобороны РФ

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Ту-142
Дальний противолодочный самолёт Ту-142.
Источник изображения: Минобороны РФ

В ближней зоне самолёты сопровождали истребители МиГ-31БМ

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Пара противолодочных самолёта Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнили плановый полёт над нейтральными водами Тихого и Северного Ледовитого океанов, сообщает Минобороны РФ.

"Продолжительность полёта составила около 12 часов. За это время самолеты преодолели маршрут протяженностью более пяти тысяч километров", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в субботу.



Лётчики отработали навыки полета над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации, говорится в пресс-релизе.

"В ближней зоне пару самолётов Ту-142 сопровождали истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота", - информирует Минобороны.

По его данным, полёт выполнен "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

Полёт плановый, проводился в рамках программы боевой подготовки экипажей Ту-142, говорится в сообщении.

"Несколькими днями ранее пара противолодочных самолётов Ту-142 Тихоокеанского флота осуществила 12-часовой плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта", - отмечается в сообщении.

Ту-142 - дальний самолёт противолодочной обороны, один из самых больших в мире. Предназначен для борьбы с подводными лодками вероятного противника, создания и контроля в течение продолжительного времени противолодочных рубежей большой протяжённости. По кодификации НАТО - Bear-F. Практическая дальность полета Ту-142 - 12550 км, боевой радиус действия - 6400 км.

В марте 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "впервые с советских времен осуществлены полеты противолодочной авиации через Северный полюс к североамериканскому континенту".

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