В Германии решили, что Америка – защитник Европы

Роль США как «гаранта безопасности и стабильности Европы», была обсуждена в «Фонде Конрада Аденауэра» в Берлине, сообщила 13 марта межрегиональная ежедневная газета в Германии «Юнге Вельт» (Junge Welt).

В дискуссии приняли участие такие известные в Германии военные, ученые и политики, как инспектор обеспечения ударных сил бундесвера генерал-лейтенант Мартин Шелляйс, профессор по международным отношениям и европейской политике университета имени Мартина Лютера в Галле и Виттенберге Йоханнес Фарвик, а также заместитель председателя фракции ХДС в бундестаге доктор Йоханн Вадепуль. Это мероприятие было организовано при сотрудничестве с поддерживаемым правительством ФРГ «Обществом политики безопасности», имеющим тесные связи контактами с оборонной промышленностью.

На дискуссии, которая транслировалось в прямом эфире в интернете, речь шла об учениях НАТО «Защитник-2020» (Defender 2020). В общей сложности в этих маневрах примут участие почти 37 тыс. солдат и офицеров из 18 стран, и сейчас эти войска перебрасываются к границам России, причем около 20 тыс. из них прибывают из США.

Германии в этой тренировке войск, в один голос отметили участники обсуждения, из-за ее геостратегического положения, придается особое значение.

Мероприятие прошло практически без споров. Участники были едины во мнении, что со стороны России исходит угроза миру, а НАТО, напротив, является гарантом по его поддержанию. В связи с этим, считают устроители дискуссии из немецкого населения необходимо изгнать любые настроения, связанные с отказом от войн и милитаризма в целом.

Хотя именно США и их союзники по НАТО продвигаются к границам России, в том числе и в рамках учений «Защитник-2020», депутат Вадепуль, вопреки этим фактам объявил, что, оказывается, именно Россия решила заняться экспансионизмом и расширить сферу своего влияния. На современном этапе Россия путем массированной агрессии испытывает НАТО на прочность, заявил член бундеестага Вадепуль и попытался обосновать этот свой, явно радикальный тезис, российской активностью в Идлибе. Он подчеркнул, что с каждым беженцем ситуация в Европе продолжает дестабилизироваться, и именно к этому, якобы и стремится Кремль. Поэтому население ФРГ должно, наконец, поддержать политику НАТО. «Все думают, что мы окружены друзьями. Это больше не так», - объявил политик от ХДС.

Генерал-Шелляйс пошел в своих утверждениях и выводах еще дальше. Он обвинил немецкое население в нежелании смотреть в лицо «неприятным вещам». Даже если в стране «на данный момент все хорошо», заметил инспектор бундесвера, нужно уже сейчас выходить из летаргического сна, в котором немцам «снятся лишь розы». При таком настрое на букеты, а не на ракеты, считает генерал, едва ли НАТО и военное ведомство Германии смогут обеспечить оборону страны и членов альянса.

Распространение коронавируса, отметил Шелляйс, является «непрогнозируемым негативным фактором» для проведения таких масштабных учений. Он подчеркнул, что затрудняется сказать, состоятся ли вообще эти маневры в соответствии с намеченными планами. Кроме того, генерал выразил пожелание, чтобы со стороны России активность НАТО у ее границ воспринималась не как агрессивная акция, а как обычная тренировка войск. «Мы совсем не хотим эскалации», - добавил он.

Йоханнес Фарвик отметил, что учения «Защитник-2020» являются простой подготовкой и «проверкой» вооруженных сил. «Мы должны работать над тем, чтобы большинство населения поддерживало эти наши акции», - сказал он по поводу этих довольно провокационных маневров у русской границы. Фарвик также добавил: «Мы не являемся проблемой. НАТО делает все, чтобы не провоцировать Россию».

В заключение дискуссии Вадепуль высказался в том духе, что маневры на российской границе призваны сдерживать противника в рамках разумного устрашения. «Чем лучше это удастся, тем меньше будет опасность», - заявил он. В ходе обсуждения очень часто звучало словосочетание «в случае реальной опасности». Обычно с намеком на то, что при развитии элементов инфраструктуры всегда необходимо учитывать возможность и необходимость транспортировки войск и техники, особенно, при планировании модернизации и строительства аэропортов и транспортных путей.

Только один из участников обсуждения внес диссонанс в ее проамериканскую и антироссийскую тональность, задав собравшимся в президиуме вопрос, разом перечеркнувший все их выкладки. В контексте колоссальных оборонных расходов США и стран-членов НАТО, которые намного превышают соответствующие расходы России, он спросил: «А собственно, кто для кого здесь представляет угрозу?»

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»