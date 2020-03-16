В Индии заявили о смене стратегии возможной войны на два фронта - с Китаем и Пакистаном

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В издании Eurasian Times вышел материал обозревателя Нитина Тику, где сообщается о решении Индии изменить стратегию ведения возможной войны на два фронта – против Пакистана и Китая. В материале автор ссылается на генерал-майор индийской армии М.Нараване, который и заявил о смене общей концепции и военной стратегии для такого противостояния.

Из статьи:

Помня о надвигающихся угрозах, индийская армия инициировала процесс приобретения как минимум 100 портативных боеприпасов-дронов, которые будут играть решающую роль в уничтожении вражеских целей вблизи границы. Система дронов «Loiter» должна обеспечивать гарантированное применение в индийской местности и климатических условиях. Должны быть боеголовки для уничтожения живой силы и легкобронированных целей.

Речь идёт о так называемых «блуждающих» боеприпасах или дронах-камикадзе.

Предлагается учесть турецкий опыт использования дронов в Сирии. При этом ранее не было данных относительно того, что турки в Идлибе использовали БПЛА-камикадзе.

Из материала Нитина Тику:

Такие беспилотники гораздо выгоднее приобретать и эксплуатировать, чем истребители или американские ударные беспилотники. Две турецкие системы беспилотных летательных аппаратов, Bayraktar-TB и Anka-S, успешно работают в Сирии. Bayraktar также широко использовался в гражданской войне в Ливии, где Турция также вмешивается и доказывает свое мастерство с помощью технологии дронов. На данный момент нет никаких признаков сделки между Турцией и Пакистаном, но эксперты предсказывают, что «Байрактар» может стать потенциальной перспективой для Пакистана.

В материале сообщается о том, что парк беспилотников наращивает Китай, который также вооружает Пакистан БПЛА различного типа.

Из материала:

Ранее сообщалось, что Исламабад будет импортировать из Китая 48 воздушных дронов Wing Loong IIs. Представители пакистанских военно-воздушных сил заявили, что производитель беспилотных летательных аппаратов - Китайская авиационная промышленная группа "Чэнду" - будет сотрудничать в области внутреннего производства беспилотных летательных аппаратов с пакистанским авиационным комплексом Kamra, поддерживаемым государством подрядчиком военно-воздушных сил.

Автор говорит о том, что беспилотники становятся важнейшим оружием XXI века:

В Сирии они успешно конкурируют с системами ПВО российского производства.