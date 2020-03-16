Войти
ИноСМИ

Le Figaro (Франция): Эрдоган — достойный наследник османских султанов

214
0
0
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом.
Источник изображения: © РИА Новости, Рамиль Ситдиков

Нынешние отношения между Путиным и Эрдоганом возвращают нас к геополитическому конфликту между Османской империей и царской Россией в 19-ом веке, считает автор. Тогда Франция и Англия поддерживали Османскую империю и победили Россию в Крымской войне. Эрдоган хочет вынудить Запад сыграть в ту же игру.

Две минуты - это долго. Особенно, когда в момент ожидания вы находитесь под прицелом телекамер. Именно такому испытанию Владимир Путин подверг турецкого президента в ходе его визита в Москву на прошлой неделе. А последний это проглотил. В это же время турецкий султан отправил тысячи так называемых сирийских мигрантов (на самом деле афганцев, пакистанцев и даже алжирцев) на границу с Грецией, прежде чем остановить их и отправить обратно. Эрдоган, он такой - угождает сильным мира и угрожает слабым. В Сирии хозяйничают российские самолеты; Эрдоган вынужден вернуться обратно в Идлиб, о котором он так мечтал, и выпрашивать "полоску земли" у Путина. Эрдоган понимал, что в Европе Ангела Меркель является самым слабым звеном (сильным с экономической точки зрения, но слабым геостратегически), и бесстыдно давил на нее.

Эрдоган же опирается сразу на два столпа: ислам и Османскую империю. Будучи верен в этом основополагающей идеологии "Братьев-мусульман"*, он опирается на одного, чтобы попытаться возродить другого. До 2015 года Турция поддерживала ИГ* в его борьбе за уничтожение Ирака и Сирии, появившихся в результате соглашения Сайкса-Пико 1916 года. Теперь оставшаяся часть джихадистов продолжает сражаться с турецкой армией, но они нашли достойного противника Путину. Эрдоган отправляет своих солдат в Ливию, еще одну страну некогда находящуюся под контролем Османской империи. Но и там он сталкивается с путинскими наемниками.

После того как новый царь Путин возродил союз с православной церковью, а неосултан Эрдоган мечтает возродить халифат мы возвращаемся к геополитическому конфликту между Османской империей и царской Россией 19-ого века. В то время Франция и Англия поддерживали Османскую империю и победили Россию (Крымская война, 1854 года). Эрдоган хочет вынудить Запад сыграть в ту же игру. Турция по прежнему является членом НАТО, даже после покупки российской военной техники. Ее географическое положение вынуждает Вашингтон прощает ей все ее выходки. Генеральный секретарь НАТО поспешил положительно отреагировать на его зов о помощи.

Чтобы уговорить такие строптивые европейские страны как Франция, у Эрдогана есть секретное оружие в виде мигрантов. Еще совсем недавно он призывал турков живущих в западной Европе "рожать не по трое, а по пятеро детей". Тогда он им напомнил, что "ассимиляция была преступлением против человечества". Он внедряет своих людей в различные мусульманские представительные органы во Франции, Германии и Великобритании. Он открыто делает то, что втайне делают все арабские страны: использует мусульманские общины в Европе в качестве рычага давления на европейские правительства. И он не изобрел ничего нового: англичане и испанцы делали то же самое с протестантами и католиками во Франции во время религиозных войн.

Евросоюз сбит с толку, потому что он полагал, что мир свернул с курса реальной политики 19-го века, что ЕС был авангардом нового мира, где все регулировалось законом и торговлей. Где государства потонут в глобализации, а империи подчинятся американской "сверхдержаве". Именно этот "новый мир" сейчас умирает. Эрдоган - это только одно из доказательств этого объявленного финала.

* террористические организации запрещены в РФ


Эрик Земмур (Eric Zemmour)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Афганистан
Великобритания
Германия
Греция
Ирак
Ливия
Пакистан
Россия
Сирия
США
Турция
Франция
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
09.03.2020
У Анкары растут непомерные аппетиты
24.09.2018
Война в Заливе 1991 года: причины и уроки
27.08.2014
В зоне особого влияния
05.03.2014
Накануне большой войны
19.09.2011
Пресс-конференция c Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока "Будет ли на Ближнем Востоке новая война?"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.03 07:18
  • 220
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 16.03 07:15
  • 19
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 16.03 07:02
  • 49
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 16.03 03:54
  • 5
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 16.03 03:48
  • 1
На «Армии -2020» обсудят диверсификацию российского ОПК
  • 16.03 03:05
  • 1
США выпустят «приманку» для России
  • 16.03 02:00
  • 1
Черноморский флот РФ осваивает новый вертолёт радиолокационного дозора Ка-31Р
  • 16.03 01:51
  • 1
Российские Ту-142 пролетели над военным лагерем США у берегов Аляски
  • 16.03 01:37
  • 1
Под Волгоградом военные провели учения по борьбе с коронавирусом
  • 15.03 23:43
  • 5
Глобальная мобилизация кадрового резерва ОПК РФ
  • 15.03 20:39
  • 1
Starlink: 300 спутников на орбите
  • 15.03 18:41
  • 59
Корабль SpaceX лопнул
  • 15.03 14:08
  • 2
Горбачев обеспокоен политикой балансирования на грани войны, призывает мировых лидеров одуматься
  • 15.03 06:59
  • 3
Украинские ученые отказались продать свои секреты Китаю
  • 15.03 05:34
  • 1
ГД приняла во II чтении проект о праве ФСО применять боевую технику