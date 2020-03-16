Le Figaro (Франция): Эрдоган — достойный наследник османских султанов

Нынешние отношения между Путиным и Эрдоганом возвращают нас к геополитическому конфликту между Османской империей и царской Россией в 19-ом веке, считает автор. Тогда Франция и Англия поддерживали Османскую империю и победили Россию в Крымской войне. Эрдоган хочет вынудить Запад сыграть в ту же игру.

Две минуты - это долго. Особенно, когда в момент ожидания вы находитесь под прицелом телекамер. Именно такому испытанию Владимир Путин подверг турецкого президента в ходе его визита в Москву на прошлой неделе. А последний это проглотил. В это же время турецкий султан отправил тысячи так называемых сирийских мигрантов (на самом деле афганцев, пакистанцев и даже алжирцев) на границу с Грецией, прежде чем остановить их и отправить обратно. Эрдоган, он такой - угождает сильным мира и угрожает слабым. В Сирии хозяйничают российские самолеты; Эрдоган вынужден вернуться обратно в Идлиб, о котором он так мечтал, и выпрашивать "полоску земли" у Путина. Эрдоган понимал, что в Европе Ангела Меркель является самым слабым звеном (сильным с экономической точки зрения, но слабым геостратегически), и бесстыдно давил на нее.

Эрдоган же опирается сразу на два столпа: ислам и Османскую империю. Будучи верен в этом основополагающей идеологии "Братьев-мусульман"*, он опирается на одного, чтобы попытаться возродить другого. До 2015 года Турция поддерживала ИГ* в его борьбе за уничтожение Ирака и Сирии, появившихся в результате соглашения Сайкса-Пико 1916 года. Теперь оставшаяся часть джихадистов продолжает сражаться с турецкой армией, но они нашли достойного противника Путину. Эрдоган отправляет своих солдат в Ливию, еще одну страну некогда находящуюся под контролем Османской империи. Но и там он сталкивается с путинскими наемниками.

После того как новый царь Путин возродил союз с православной церковью, а неосултан Эрдоган мечтает возродить халифат мы возвращаемся к геополитическому конфликту между Османской империей и царской Россией 19-ого века. В то время Франция и Англия поддерживали Османскую империю и победили Россию (Крымская война, 1854 года). Эрдоган хочет вынудить Запад сыграть в ту же игру. Турция по прежнему является членом НАТО, даже после покупки российской военной техники. Ее географическое положение вынуждает Вашингтон прощает ей все ее выходки. Генеральный секретарь НАТО поспешил положительно отреагировать на его зов о помощи.

Чтобы уговорить такие строптивые европейские страны как Франция, у Эрдогана есть секретное оружие в виде мигрантов. Еще совсем недавно он призывал турков живущих в западной Европе "рожать не по трое, а по пятеро детей". Тогда он им напомнил, что "ассимиляция была преступлением против человечества". Он внедряет своих людей в различные мусульманские представительные органы во Франции, Германии и Великобритании. Он открыто делает то, что втайне делают все арабские страны: использует мусульманские общины в Европе в качестве рычага давления на европейские правительства. И он не изобрел ничего нового: англичане и испанцы делали то же самое с протестантами и католиками во Франции во время религиозных войн.

Евросоюз сбит с толку, потому что он полагал, что мир свернул с курса реальной политики 19-го века, что ЕС был авангардом нового мира, где все регулировалось законом и торговлей. Где государства потонут в глобализации, а империи подчинятся американской "сверхдержаве". Именно этот "новый мир" сейчас умирает. Эрдоган - это только одно из доказательств этого объявленного финала.

* террористические организации запрещены в РФ

Эрик Земмур (Eric Zemmour)