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Интерфакс-АВН

Анкара и Москва будут согласовывать действия в Сирии при помощи координационных центров - глава Минобороны Турции

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Сергей Шойгу и Хулуси Акар
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Россия придерживается конструктивного подхода в отношении долгосрочного перемирия в Идлибе

Стамбул. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Анкара и Москва будут вести взаимодействие в Сирии посредством совместных центров координации, сообщает в пятницу агентство "Анадолу" со ссылкой на главу Минобороны Турции Хулуси Акара.

"По его (Акара - ИФ) словам, Турция и Россия будут координировать действия в Сирии посредством совместных координационных центров", - отмечает "Анадолу".

Акар также напомнил, что Анкара считает необходимым долгосрочное перемирие в Идлибе и "предприняла все необходимое в данном направлении".

"Российская сторона придерживается конструктивной позиции по данному вопросу", - также сказал он.

Ранее на этой неделе военные делегации Турции и РФ приступили в Анкаре к переговорам с целью стабилизировать ситуацию в сирийской провинции Идлиб. В пятницу стало известно, что переговоры завершаться в этот день.

В сирийском Идлибе с 00:01 6 марта начал действовать режим прекращения огня, соглашение о котором между Россией и Турцией было достигнуто в Москве президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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