Анкара и Москва будут согласовывать действия в Сирии при помощи координационных центров - глава Минобороны Турции

Россия придерживается конструктивного подхода в отношении долгосрочного перемирия в Идлибе

Стамбул. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Анкара и Москва будут вести взаимодействие в Сирии посредством совместных центров координации, сообщает в пятницу агентство "Анадолу" со ссылкой на главу Минобороны Турции Хулуси Акара.

"По его (Акара - ИФ) словам, Турция и Россия будут координировать действия в Сирии посредством совместных координационных центров", - отмечает "Анадолу".

Акар также напомнил, что Анкара считает необходимым долгосрочное перемирие в Идлибе и "предприняла все необходимое в данном направлении".

"Российская сторона придерживается конструктивной позиции по данному вопросу", - также сказал он.

Ранее на этой неделе военные делегации Турции и РФ приступили в Анкаре к переговорам с целью стабилизировать ситуацию в сирийской провинции Идлиб. В пятницу стало известно, что переговоры завершаться в этот день.

В сирийском Идлибе с 00:01 6 марта начал действовать режим прекращения огня, соглашение о котором между Россией и Турцией было достигнуто в Москве президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.