Турция добилась «отличного соглашения» с Россией по Сирии, но танки отводить не будет

Турция отказалась отводить тяжелое вооружение от наблюдательных пунктов в Идлибе. Об этом сообщили в минобороны страны.

Как отметили в ведомстве, турецкие наблюдательные пункты на северо-западе Сирии продолжат свою деятельность. Переговоры военных делегаций Турции и России по ситуации в сирийском Идлибе продолжаются в позитивном ключе, отметили военные.

Как уточняет Anadolu, после начала турецкой военной операции «Весенний щит» в Идлибе более трех тысяч граждан страны обратились в призывные пункты с просьбой о контрактной службе, добавили в Минобороны.

Накануне в минобороны Турции заявили, что Анкара и Москва на переговорах по ситуации в сирийской провинции Идлиб добились «отличного соглашения». Турция не станет выводить свои войска, говорилось в сообщении.

10 марта министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар по телефону обсудили ситуацию в Идлибе. Они выразили приверженность поддержанию режима прекращения огня и установлению мира и стабильности в регионе, а также подняли тему возвращения на родину сирийских беженцев, отмечают «Известия».