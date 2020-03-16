Доклад в США: У офиса программы F-35 нет планов по устранению 160 недостатков

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В США вышел очередной отчёт, в котором сообщается о проделанной работе по выявлению и устранению конструктивных недостатков в истребителях F-35. В документе «О государственном надзоре: метрики отчёта о недостатках» рассказывается о том, что офису программы F-35 справится со всеми выявленными проблемами так и не удалось.

Из доклада, который составлялся на конец февраля текущего года:

К настоящему моменту устранены 883 недостатка проекта. При этом выявлено ещё 160 недостатков, планов по устранению которых пока нет.

В докладе рассказывается и о такой ситуации: пилоты и авиатехники указали производителям и подрядчиками на 448 дополнительных недостатков, однако в метрике они так и не были отражены. Причиной тому является отказ производителя признать эти 448 случаев примерами недостатков F-35. Речь, в частности, идёт о недостатках дизайна и эргономики. Другими словами – об удобстве или неудобстве расположения тех или иных органов управления, блоков и узлов.

В специальном протоколе отмечено, что офис программы F-35 порой сознательно переводит выявленные технические проблемы из категорий недостатков, которые должны в первую очередь устраняться, в менее значимые категории. Это позволяет представителей компании-производителя уходить от необходимости быстро устранять те недостатки, которые выявляются авиационными техниками и лётчиками.

Как выясняется, наибольшее число претензий от пилотов F-35 связано с программным обеспечением истребителя пятого поколения. Некоторые компоненты софта, как сообщается, работают нестабильно, что проявляет себя в первую очередь при использовании сетевых параметров самолёта. Проблемы возникают и в логистическом плане – при необходимости своевременной доставки запасных частей. Напомним, что раньше об этой проблеме в США уже говорили. Для её решения отдельные детали приходилось печатать непосредственно в формированиях ВВС – на 3D-принтере. Как отмечают сами лётчики: «Ремонтировать с использованием деталей, созданных буквально в полевых условиях».