Как проехать под водой на глубине 5 метров на Т-90 – инструкция к применению

Т-90 может пройти по любой поверхности и решить практически любую задачу в условиях современного боя. А как насчет водных преград? Танк же не амфибия, да и движителя для передвижения по воде у него нет.

Танк Т-90 весит 46,5 тонн - в 3,5 раза тяжелее БТР. Помимо веса держаться на плаву основной боевой машине мешает еще и конструкция. Да, танк плавать не умеет, но это вовсе не значит, что проходимость Т-90 ограничена бродом глубиной до 1,2 метров (с предварительной подготовкой до 1,8 метров). Кто мешает нашему танку ходить по дну? Да никто! Правда, для этого нужно танк и экипаж как следует подготовить.

Первым делом обработке подлежат все люки, пять крышек наружных топливных баков, крышки радиаторов. Их промазывают специальным так называемым густым артиллерийским салом, консервационной смазкой. На ствол основного орудия надевается специальный резиновый чехол. Если сразу после преодоления брода требуется незамедлительно вступить в бой и сделать выстрел, то этот чехол запросто пробивается бронебойным подкалиберным снарядом, так что, вынырнув, танк находится в полной боевой готовности.

Параллельно с герметизацией прямо в люк наводчика устанавливается воздухопитающая труба - основная часть оборудования подводного вождения танка (ОПВТ). Этот своеобразный шноркель, который выступает в роли большой водолазной трубки и питает воздухом как двигатель, так и экипаж. Для непредвиденных ситуаций на корму и нос танка цепляются буксировочные тросы, к концам которых крепятся красный и белый поплавки соответственно.

Помимо подготовки к переправе боевой машины, готовится и экипаж. В комплект ОПВТ танка входят спасательные жилеты и изолирующие противогазы - ребризеры. Это своеобразный дыхательный аппарат, в котором выдыхаемый углекислый газ поглощается химическим составом (химпоглотителем), затем смесь обогащается кислородом и подается на вдох. Поскольку цепь газообмена в устройстве замкнутая, то оно практически не выпускает пузырьки отработанных газов. По правилам, противогаз не обязательно надевать при краткосрочном погружении, так как в таком случае риск полного затопления салона минимален. В общей сложности на подготовку танка и экипажа из трех человек к переправе отводится три часа.

При погружении под воду механик-водитель должен вести танк спокойно, без рывков, так как если машина заглохнет, завести ее уже не получится, и придется вытягивать за аварийные тросы. Во время работы модернизированный двигатель В-84 поздних версий Т-90 мощностью 1000 л.с. с двумя турбонагнетателями через воздухопитающую трубу принудительно всасывает воздух в салон и в камеры сгорания. При его остановке срабатывает обратный клапан, дабы мотор не «нахлебался» воды. Соответственно, повторный запуск двигателя под водой невозможен.

Для ориентации танка на дне используется гирополукомпас (часть ОПВТ), который позволяет удерживать курс без возможности визуальной ориентации. Плюс практически всегда с суши движением под водой руководит непосредственно начальник переправы. ПМ отмечает - российская машина от западных аналогов, чья максимальная глубина брода не превышает пары метров, отличается способностью проходить до 1000 метров по дну при глубине до пяти метров.