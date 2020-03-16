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Интерфакс-АВН

Ситуация с коронавирусом не повлияла на подготовку к проекту SIRIUS - менеджер

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Подготовка к эксперименту SIRIUS в Институте медико-биологических проблем РАН
Подготовка к эксперименту SIRIUS в Институте медико-биологических проблем РАН.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Подготовка к международному эксперименту по моделированию межпланетного полета идет по графику, ситуация с коронавирусом не повлияла на сроки проведения эксперимента, сообщил "Интерфаксу" главный менеджер проекта, ведущий специалист Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Марк Белаковский.

"Я могу сказать, что работы по международному проекту SIRIUS идут по согласованному графику", - сказал Белаковский, отвечая на вопрос повлияла ли ситуация с распространением вируса на график работ по проекту.

По его словам, специалисты института в данный момент дистанционно контактируют с иностранными партнерами.

"Мы проводим переговоры с ЕКА и другими организациями, по телефону, емейлу, каждый сидит на своем месте и работает. Мы рассчитываем, что до лета ажиотаж с коронавирусом пройдет. Пока мы можем работать без личных встреч и приостановок", - отметил он.

Накануне "Роскосмос" сообщил о переносе запуска российско-европейского аппарата ExoMars с 2020 на 2022 год. Как сообщили в госкорпорации, для проведения всех необходимых испытаний потребуется дополнительное время.

В "Роскосмосе" отметили, что подготовка к запуску аппарата была сорвана в том числе из-за обострения эпидемиологической ситуации в Европе. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, ухудшение эпидемиологической ситуации "практически остановило возможности рабочих поездок наших специалистов на партнерские предприятия".

В ноябре 2020 года в Наземном экспериментальном комплексе ИМБП РАН планируется начать эксперимент по моделированию 240-дневного межпланетного полета. Как ранее сообщал Белаковский в интервью "Интерфаксу", в 2 из 6 мест участников предстоящего эксперимента будут представителями США, еще два - России. На оставшиеся два места претендуют исследователи из Европы, Саудовской Аравии, Индии и ряда других стран.

Подобные эксперименты проводятся в рамках проекта SIRIUS. Первый эксперимент в рамках проекта продлился 17 суток и был проведен в ноябре 2017 года, с марта по июль 2019 было проведено уже четырехмесячное исследование. В

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