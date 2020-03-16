Индия может не получить в оговоренный срок первые 4 истребителя "Рафаль" из-за пандемии коронавируса

ЦАМТО, 13 марта. Компания Dassault, вероятнее всего, не поставит Военно-воздушным силам Индии первые четыре многофункциональных истребителя "Рафаль" в оговоренные сроки из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает издание The Week, на минувшей неделе министр обороны Раджнат Сингх заявил, что первые четыре самолета "Рафаль" прибудут в Индии в последнюю неделю мая. Тем не менее, руководство ВВС Индии пока не получило подтверждения по поставке в эти сроки первых четырех самолетов "Рафаль" от французской компании.

Кроме того, правительство Индии в среду приостановило действие всех виз, кроме дипломатических, официальных и международных организаций типа ООН до 15 апреля 2020 года.

Из-за введенных ограничений французская группа специалистов, которая должна проинспектировать готовящуюся инфраструктуру авиабаз "Амбала" и "Хасимара", может не получить разрешения на вылет в Индию.

Франция является второй наиболее пострадавшей европейской страной от коронавируса. По состоянию на 12 марта количество инфицированных в стране достигло 2284 человек, а число погибших приблизилось к 50. Администрации нескольких городов Франции, в том числе Бордо (недалеко от линии сборки "Рафаль" в Мериньяке), сообщили о положительных тестах на коронавирус.

В настоящее время индийские пилоты вместе с техническим персоналом проходят обучение во Франции. Кроме того, команда управления проектами ВВС Индии прибыла во Францию для обучения организации ТО истребителей в Индии. До 50 человек, включая 24 индийских пилота, будут обучаться в трех разных группах до мая 2020 года.

Напомним, что межправительственное соглашение на поставку 36 истребителей "Рафаль" было одобрено Комитетом правительства Индии по безопасности (CCS) 24 августа 2016 года и подписано с компанией Dassault Aviation 23 сентября 2016 года. Общая заявленная стоимость программы составляет 7,878 млрд. евро. Из 36 самолетов, выполненных в соответствующей требованиям ВВС Индии конфигурации, 28 машин будут поставлены в одноместной версии и 8 ед. – двухместной.

Офсетные обязательства Dassault Aviation в рамках поставки истребителей составляют 50% от стоимости продажи, что включает передачу технологий производства и обслуживания соответствующих продуктов и услуг.

Церемония официальной передачи Министерству обороны Индии первого многоцелевого истребителя "Рафаль" (хвостовой номер RB 001) состоялась на предприятии компании Dassault Aviation в Бордо-Мериньяк 8 октября 2019 года. Третий самолет был передан 20 ноября 2019 года. Эти истребители в настоящее время используются для подготовки индийских пилотов и техников во Франции. Испытательные полеты четвертого и пятого истребителей "Рафаль" на предприятии в Бордо-Мериньяк начались в прошлом месяце.

Первоначально ожидалось, что первые четыре самолета будут переданы в состав 17-й эскадрильи Golden Arrows на авиабазе ВВС Индии "Амбала" (шт. Харьяна) в мае 2020 года. После поставки первых 18 самолетов на а/б "Амбала", вторая партия из 18 самолетов начнет поступать на вооружение 101-й эскадрильи Tigers, базирующейся на а/б "Хасимара" (шт.Западная Бенгалия). В настоящее время это подразделение эксплуатирует истребители "Мираж-2000H/TH" на а/б "Гвалиора/Махараджпура" (шт.Мадхья-Прадеш).

Как планируется, все 36 истребителей должны прибыть в Индию к апрелю 2022 года – через 67 месяцев после подписания межправительственного соглашения. Еще некоторое время потребуется на приведение их к окончательной "индийской" конфигурации (первым к ней будет приведен самолет с номером RB008).

Как заявлено, 36 закупаемых Индией истребителей "Рафаль" являются наиболее мощной версией этого самолета, произведенной на текущий момент. Даже ВВС Франции получат сравнимый по боевой мощи истребитель несколько позднее. В соответствии с требованиями контракта с Индией, в конструкцию "Рафалей" должны быть внесены 13 изменений, включая оснащение улучшенной РЛС, израильской нашлемной системой отображения, национальными средствами самообороны, госопознавания и передачи данных, регистраторами полетной информации на 10 часов хранения данных, а также обеспечена возможность применения с высокогорных аэродромов и т.д.

На авиабазе ВВС Индии "Амбала" (вблизи границы с Пакистаном) 10 сентября 2019 года была восстановлена 17-я истребительная эскадрилья, которая станет первым подразделением, оснащенным истребителями "Рафаль". До расформирования 8 лет назад эскадрилья была оснащена самолетами МиГ-21. Вторая эскадрилья, 101-я, будет восстановлена на авиабазе "Хасимара" (вблизи границы с КНР).