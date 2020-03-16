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Российская газета

Ракетоносный "Медведь": Испытания Ту-95МС начались в Таганроге

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Источник изображения: rg.ru

В Таганроге после планового ремонта состоялся первый полет ракетоносца Ту-95МС. Самолет, способный нести ядерное оружие, в НАТО прозвали "Медведь".

"После прохождения всех необходимых испытаний, Ту-95МС будет передан экипажу дальней авиации для перелета к месту своего постоянного базирования", - говорится в сообщении Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.

Проведение капитального ремонта и модернизация, как отметили на авиапредприятии, позволяют продлить сроки эксплуатации обновленных самолетов, благодаря чему они еще долго смогут оставаться в боевом строю.

Отметим, что сегодня в строю ВКС находятся модернизированные Ту-95МС, которые вооружены дальними крылатыми ракетами Х-101. Во внутреннем отсеке на пусковой установке барабанного типа размещается шесть таких ракет. Также самолет может нести ракеты на внешних подвесках. Они впервые были применены осенью 2015 года в Сирии, где точно поразили подземные укрепления и склады международных террористов.

Кроме того, ракетоносец может нести ядерный вариант ракеты (Х-102), которая имеет боевую часть мощностью 250 килотонн.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
Ту-95
Х-101
Компании
ТАНТК им. Бериева
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
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