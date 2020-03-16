Sohu (Китай): любовь прошла! Россия снова обманула Индию. Неужели авианосец так и останется недостроенным?

Интернет-пользователь «Соху» «разоблачает» военное сотрудничество Индии и России. Оказывается, Россия уже не раз обманывала Индию и продолжает это делать при любой удобной возможности. И теперь последняя хочет «отомстить», закупив оборудование у США. Но сами индийские интернет-пользователи эту новость восприняли с иронией.

Представители военно-промышленного комплекса Индии сообщили хорошую новость о том, что двигатели отечественного авианосца "Викрант" были наконец-то запущены. Предположительно, данное событие было спровоцировано спуском на воду американского авианосца "Джон Ф. Кеннеди". Однако СМИ раздули из этого сенсацию, заявив, что мощность газотурбины LM2500, которая изначально должна была составлять 40 тысяч л. с., была уменьшена до 33 тысяч л. с. из-за широкого распространения газотурбины в США, и теперь скорость хода авианосца будет составлять лишь 23 узла.

Как говорится, беда не приходит одна. Для своего авианосца Индия заказала у России аэрофинишеры, однако российская сторона объявила об отсрочке поставки из-за повышения цен на сырье, и в результате стоимость товара выросла до 200 миллионов долларов. Индийской стороне было тяжело смириться с таким "откровенным" нарушением договора, загнанная в безысходное положение страна стала просить скидку. Индия попалась в сети, сплетенные Россией, но решила молча стерпеть обиду.

Индийский авианосец уже 14 лет как собран, по подсчетам на него было потрачено более 4 миллиардов долларов. Страна всеми силами поддерживала строительство объекта, олицетворявшего мощь государства. Иными словами, новые инвестиции окупались. Российская сторона узнала об этом и взвинтила цену на аэрофинишеры до 200 миллионов долларов. Прежде их стоимость оценивалась в десятки миллионов долларов.

Как утверждается, России обманывать Индию не впервой, она поступает так при любой удобной возможности. Например, принятый на вооружение индийский авианосец был подарен российской стороной. Сначала Индия обрадовалась такой щедрости, но потом Россия подписала с ней контракт о его капитальном ремонте, и тут начался обман. Несложно догадаться, что российская сторона искала отговорки, чтобы не платить 980 миллионов за техническое обслуживание корабля. Индия оказалась в крайне трудной ситуации, она уже вложила средства и не могла бросить все на полпути. В конце концов страна потратила около трех миллиардов долларов на покупку старого корабля, которому была прямая дорога на склад металлолома.

Рассуждая о причинах, можно заметить, что Индия первая повела себя несправедливо. Ранее отношения между ней и Советским Союзом складывались довольно хорошо. При значительной поддержке со стороны СССР Индия закупила большое количество советского вооружения и военной техники. Они были переданы в кредит, советский рубль в то время стоил столько же, сколько и доллар, и Индия оказалась должна огромную сумму - более 10 миллиардов долларов. Никто в СССР не предполагал, что страна распадется, а после краха старые советские рубли превратились в макулатуру. "Находчивые" индийские власти пошли на риск и сразу же погасили долг рублями.

Такую черную благодарность обнаружили не сразу. Россия, придя в себя, взялась за изобретение своей "удочки", а в качестве приманки использовала лучшее вооружение и военную технику, зная, что Индия всегда была в этом заинтересована. Каждый раз, когда Индия изъявляла желание купить оружие или разработать его совместно, Россия одурманивала ее и ждала, когда та попадется в расставленную ловушку.

Авианосец индийского производства установил мировой рекорд по растянувшимся срокам строительства, а также по срокам спуска на воду. В настоящее время на корабль уже установлена двигательная система, и до завершения строительства осталось совсем немного, но такими темпами дата принятия на вооружение откладывается на неопределенный срок. Главнокомандующий ВМС Индии адмирал Сунил Ланба заявил, что этот вопрос не терпит отлагательств. "Викрант" обязательно будет сдан в эксплуатацию в феврале 2021 года, а после принятия на вооружение на него нужно будет разместить важнейшие палубные самолеты.

Выбор самолетов палубной авиации для Индии невелик, так как их производят только несколько стран. США готовы продавать им "Хорнет", однако самолет третьего поколения явно не устраивает индийцев. По другому сценарию страна будет использовать летательные аппараты отечественного производства. Недавно один из таких самолетов успешно совершил посадку на палубу авианосца "Викрамадитья". И все же в морском бою легкие истребители с одним двигателем обречены, поэтому Индии ничего не остается, кроме как закупить МиГ-29К у обманувшей ее России.

Высказываются мнения, что Россия настолько цинично обманула Индию, и теперь СМИ заговорили о вероятном строительстве еще одного индийского авианосца водоизмещением 65 тысяч тонн. Он будет передвигаться за счет электроэнергии, а разработку планируют проводить совместно с США и другими западными странами. У них же планируется закупить все оборудование и вооружение, чтобы избежать обмана со стороны России. Однако индийские интернет-пользователи высмеяли данное сообщение сразу после его публикации. По их мнению, в военной промышленности страны существуют серьезные проблемы и совместные разработки фактически обернутся их увеличенной стоимостью. Для подобного самовосхваления у Индии недостаточно реальных сил, а желание сохранить репутацию приведет к тому, что вместо России обманывать Индию буду США и другие западные страны.