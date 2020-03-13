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ТАСС

Репетиции парада Победы пройдут 29 апреля, 4 мая и 7 мая в Москве

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Генеральная репетиция военного парада в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной
Генеральная репетиция военного парада в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

В этом году парад на Красной площади будет длиться полтора часа

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне продут на Красной площади 29 апреля, 4 мая и 7 мая в Москве.

"29 апреля и 4 мая состоятся тренировки на Красной площади. Генеральная репетиция парада будет проведена уже по сложившейся традиции 7 мая", - говорится в сообщении военного ведомства.

Традиционно две первые тренировки проходят поздно вечером - репетиции начинаются в 22:00 мск. Генеральная репетиция начинается в 10:00 мск.

Тренировки совместных пеших и механизированных колонн к параду Победы начнутся в конце марта на подмосковном полигоне Алабино. Почти вся техника уже прибыла на полигон.

Как ранее рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, в этом году парад Победы на Красной площади будет длиться полтора часа. В нем примут участие более 14 тысяч военнослужащих.

В колонне военной техники пройдут 225 единиц вооружения, 24 новейших образца будут продемонстрированы впервые. По словам Шойгу, это в том числе боевые машины пехоты "Армата" и "Курганец-25" с новыми боевыми модулями "Кинжал" и "Эпоха", зенитные ракетные системы С-300В4 и С-350, зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", инженерная система дистанционного минирования, семейство защищенных автомобилей "Тайфун". Также, по данным Минобороны, на параде впервые будет представлена огнеметная система "Тосочка".

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Россия
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Армата
Деривация-ПВО
Курганец-25
С-300
С-300В
С-350 50Р6А "Витязь"
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