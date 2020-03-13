Перенос второй части миссии не повлияет на работу орбитальной части "ЭкзоМарса"

Аппарат Trace Gas Orbiter (TGO) сможет еще долго работать на орбите, уверен эксперт

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Перенос запуска второй части российско-европейской миссии "ЭкзоМарс" не должен повлиять на работу орбитального аппарата TGO, который запустилив рамках первого этапа миссии в 2016 году. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал заместитель научного руководителя миссии, сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Олег Кораблев.

Ранее стало известно, что запуск второй части "ЭкзоМарса", которую планировали запустить летом 2020 года, перенесен на 2022 год. По словам руководителей Роскосмоса и Европейского космического агентства (ESA), причинами переноса стали пандемия коронавируса нового типа и необходимость в дополнительных проверках компонентов космического аппарата.

"Аппарат TGO проживет долго, у него хороший запас. Он обеспечит ретрансляцию и передачу данных с платформы и ровера в 2023 году, - отметил Кораблев. - Ему есть, чем заняться до этого. Научная часть миссии очень хорошо выполняется".

По его словам, решение о переносе запуска было правильным. "Лучше перенести, чем запустить недоиспытанный аппарат", - сказал ученый, добавив, что с научной точки зрения никаких последствий переноса не будет.

Ранее эксперты рассказывали, что настоящей причиной переноса миссии "ЭкзоМарс" на два года стала неуверенность в успешной посадке посадочной платформы "Розалинд Франклин" и ровера "Казачок", а эпидемиологическая ситуация в Европе была лишь удачным предлогом для того, чтобы рассказать о переносе. Также стало известно, что на работу другого зонда - "Марс-Экспресс" - перенос запуска также не повлияет.

"ЭкзоМарс" (ExoMars) - совместная программа ESA и Роскосмоса по исследованию Марса. Первый этап российско-европейского проекта был запущен в 2016 году, тогда в состав миссии вошли аппарат TGO и демонстрационный десантный модуль "Скиапарелли". Второй этап изначально планировали запустить в 2018 году, позже запуск перенесли на 2020 год. Запустить аппарат планируют с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Цель проекта - исследование поверхности Марса, его атмосферы и климата.