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Интерфакс-АВН

Экипаж нового корвета "Ретивый" пройдёт подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ по новой программе - главком ВМФ

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Николай Евменов
Николай Евменов.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Экипаж нового корвета "Ретивый", спущенного на воду в четверг на "Северной верфи", пройдёт подготовку по новой программе в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге, сообщил главком ВМФ России Николай Евменов.

"Экипаж, спущенного сегодня на воду на "Северной верфи" корвета "Ретивый", пройдет комплексную подготовку в Объединенном учебном центре Военно-Морского Фота", - сказал Евменов, чьи слова приводит пресс-служба ВМФ РФ.

"Подготовка будет вестись по программам, которые учитывают внедренные на этом корабле новые технологические решения и, в частности, касающиеся радиотехнического вооружения корабля, а также других корабельных систем", - заявил главком.

Он также отметил характеристики и высокое качество работ, выполненных судостроителями при создании корабля.

"Такие корабли, как корвет "Ретивый" флоту, несомненно, нужны. Они могут эффективно выполнять задачи в составе отрядов и группировок боевых кораблей. Эта эффективность уже подтверждена", - подчеркнул Евменов.

Корвет проекта 20380 "Ретивый" был спущен на воду 12 марта на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.

3 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что корабль планируется передать ВМФ в этом году. Кроме этого, до конца года флоту планируется передать еще один корвет проекта 20380 - "Алдар Цыденжапов".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
20380 Корвет-1
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