Корабли Севфлота отразили воздушное нападение "противника" на учениях в Баренцевом море

Моряки отработали стрельбу по имитированным воздушным целям зенитными ракетными комплексами "Оса-МА", а также артиллерийскими установками АК-176 и скорострельными 30-миллиметровыми артиллерийскими автоматами АК-630

МУРМАНСК, 12 марта. /ТАСС/. Малые противолодочные корабли "Снежногорск" и "Юнга" Кольской флотилии разнородных сил Северного флота успешно поразили имитированные воздушные цели условного противника на учениях в Баренцевом море. Сообщение об этом распространила в четверг пресс-служба Северного флота.

По условиям учений одиночному кораблю необходимо было отразить налет авиации условного противника и уничтожить малоразмерную воздушную цель, идущую курсом на корабль.

"Каждым из экипажей малых противолодочных кораблей "Снежногорск" и "Юнга" поочередно были запущены имитаторы воздушных целей - малоразмерные твердотопливные ракеты "Саман". Моряки по очереди отработали стрельбу по имитированным воздушным целям зенитными ракетными комплексами "Оса-МА", а также артиллерийскими установками АК-176 и скорострельными 30-миллиметровыми артиллерийскими автоматами АК-630", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, учения прошли успешно, все мишени поражены. Экипажи кораблей также отработали тактику маневрирования при отражении атак условного противника с воздуха и сопровождение воздушных целей.

Малые противолодочные корабли "Снежногорск" и "Юнга" имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-миллиметровые торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зонах.