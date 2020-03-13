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Интерфакс-АВН

Путин и Эрдоган констатировали снижение напряженности в Идлибе - Кремль

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Телефонные переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана
Телефонные переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Источник изображения: vpk-news.ru

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Пресс-служба Кремля сообщила в четверг, что по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Обсуждены вопросы, связанные с реализацией договоренностей, достигнутых в ходе российско-турецкой встречи на высшем уровне в Москве 5 марта. С удовлетворением отмечено существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

"Подтверждена важность продолжения плотной совместной работы, прежде всего, по линии министерств обороны России и Турции, в целях обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий и дальнейшей стабилизации обстановки", - сообщил Кремль.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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