Путин и Эрдоган констатировали снижение напряженности в Идлибе - Кремль

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Пресс-служба Кремля сообщила в четверг, что по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Обсуждены вопросы, связанные с реализацией договоренностей, достигнутых в ходе российско-турецкой встречи на высшем уровне в Москве 5 марта. С удовлетворением отмечено существенное снижение напряженности в Идлибской зоне деэскалации", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

"Подтверждена важность продолжения плотной совместной работы, прежде всего, по линии министерств обороны России и Турции, в целях обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий и дальнейшей стабилизации обстановки", - сообщил Кремль.