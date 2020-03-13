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Морской буксир "Андрей Степанов" проходит заводские ходовые испытания в акватории Черного моря

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Головной морской буксир "Сергей Балк" проекта 23470 (заводской номер 410), построенный на ПАО "Ярославский судостроительный завод" (ЯСЗ), перед вводом в состав Черноморского флота. Севастополь, 21.02.2020
Головной морской буксир "Сергей Балк" проекта 23470 (заводской номер 410), построенный на ПАО "Ярославский судостроительный завод" (ЯСЗ), перед вводом в состав Черноморского флота. Севастополь, 21.02.2020.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

ЦАМТО, 12 марта. Экипаж морского буксира "Андрей Степанов" начал прохождение заводских ходовых испытаний (ЗХИ) в акватории Черного моря.

Новый морской буксир предназначен для отряда судов обеспечения Черноморского флота.

Экипаж судна совместно с заводской сдаточной командой обучается эксплуатации, техническому обслуживанию и практическому применению судовых систем, устройств и механизмов.

В настоящее время на выходе в море проводится наладка и проверка функционирования электроэнергетической системы судна, проверяется работоспособность главной энергетической установки на разных режимах работы, испытываются резервные механизмы и различное оборудование, в том числе при переходе на аварийные источники электропитания, а также проверяется работа внутрикорабельных средств связи. Проводится проверка шлюпочного и спасательного устройств, тестируются система локализации и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов.

После завершения ЗХИ судостроители совместно с экипажем проведут ревизию судовых систем, устройств и механизмов и продолжат его подготовку к следующему этапу плана государственных испытаний.

В феврале текущего года в состав отряда судов обеспечения Черноморского флота был принят морской буксир "Сергей Балк", являющийся однотипным головным судном проекта 23470.

Справочно:

Морской буксир проекта 23470 предназначен для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, проводки кораблей и судов в акватории морских портов и осуществления эскортных операций море. Благодаря наличию на борту специализированного оборудования может выполнять операции по тушению различных видов возгораний на надводных объектах, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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