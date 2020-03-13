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Интерфакс-АВН

Полет очередной экспедиции на МКС пройдет по четырехвитковой схеме и начнется около 11 утра 9 апреля - "Роскосмос"

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Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1» с пилотируемым кораблем «Союз МС-14» со стартовой площадки космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1» с пилотируемым кораблем «Союз МС-14» со стартовой площадки космодрома Байконур.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Нынешний экипаж вернется домой 17 апреля

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Полет экспедиции МКС-63 9 апреля продлится около 6 часов и будет проходить по четырехвитковой схеме, сообщил "Роскосмос" в четверг.

В сообщении госкорпорации говорится о запланированной "четырёхвитковой схеме сближения пилотируемого корабля "Союз МС-16" с Международной космической станцией.

Определено и время старта с космодрома Байконур ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-16". Космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин и Иван Вагнер вместе с астронавтом NASA Крисом Кэссиди покинут Землю в 11:05 мск.

"Стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента МКС намечена на 17:16 мск", - сообщил "Роскосмос".

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Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз-2 РН
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