Испания поставит России летные образцы приборов для обсерватории "Спектр-УФ" в августе

По словам заместителя директора по научной работе ИНАСАН Михаила Сачкова, "испанская сторона работает по графику, без задержек"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Поставка летных образцов испанских приборов для космической обсерватории "Спектр-УФ" ожидается в августе 2020 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе ИНАСАН (головная научная организация в проекте) Михаил Сачков.

"Поставка летных образцов приемников излучений для блока камер поля (предназначены для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом и оптическом участках спектра - прим. ТАСС) из Испании ожидается в августе", - отметил Сачков.

По его словам, испанская сторона работает по графику, без задержек.

Испания, а именно компания SENER, при научном руководстве ИНАСАН и Университета Комплутенсе Мадрида ведет разработку приемника излучения для канала диапазона дальнего УФ (115-180 нм). В блоке камер поля также будет канал ближнего УФ (180-300 нм). Для него приемник излучения приобретается в другой компании.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что запуск обсерватории "Спектр-УФ" запланирован на 23 октября 2025 года. Такое решение было принято после пересмотра Федеральной космической программы. В пресс-службе Роскосмоса подтвердили ТАСС, что запуск обсерватории "Спектр-УФ" запланирован на 2025 год.

Космическая обсерватория "Спектр-УФ" - международный проект, направленный на исследование Вселенной в ультрафиолетовом участке электромагнитного спектра, который недоступен для наблюдений с Земли. Проект входит в Федеральную космическую программу 2016-2025 годов, основным партнером выступает Испания.