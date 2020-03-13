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Вестник Мордовии

Русская ракетная "Сосна" - грозная "дубина" против вражеских беспилотников

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Находящийся на вооружении Российской армии и вооруженных сил других государств зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" уже не может в полной степени считаться современным.

Поэтому в настоящее время для его замены создан ЗРК "Сосна", обладающий значительно более высокими характеристиками. Так, в два раза увеличена дальность поражения целей - с пяти до десяти километров, а высота - с трех с половиной километров до пяти.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

При этом новейшая система несет на пусковых установках 12 ракет, тогда как на "Стреле-10" их было всего 4.

Устанавливаемое оборудование позволяет обнаруживать противника как днем, так и ночью в скрытом режиме.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

"Сосна" может эффективно бороться с самолетами и вертолетами, а также с беспилотными летательными аппаратами различных типов.

Конструкция боевого модуля обеспечивает установку на различные образцы техники, уже состоящие на вооружении, такие как МТ-ЛБ, БТР-80, БМП-3 и на перспективные платформы.

Лев Романов

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Страны
Россия
Продукция
БМП-3
БТР-80
МТ-ЛБ
Сосна
Стрела-10
Проекты
БПЛА
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