Русская ракетная "Сосна" - грозная "дубина" против вражеских беспилотников

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"
Находящийся на вооружении Российской армии и вооруженных сил других государств зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" уже не может в полной степени считаться современным.
Поэтому в настоящее время для его замены создан ЗРК "Сосна", обладающий значительно более высокими характеристиками. Так, в два раза увеличена дальность поражения целей - с пяти до десяти километров, а высота - с трех с половиной километров до пяти.
Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"
Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"
При этом новейшая система несет на пусковых установках 12 ракет, тогда как на "Стреле-10" их было всего 4.
Устанавливаемое оборудование позволяет обнаруживать противника как днем, так и ночью в скрытом режиме.
Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"
"Сосна" может эффективно бороться с самолетами и вертолетами, а также с беспилотными летательными аппаратами различных типов.
Конструкция боевого модуля обеспечивает установку на различные образцы техники, уже состоящие на вооружении, такие как МТ-ЛБ, БТР-80, БМП-3 и на перспективные платформы.
Лев Романов