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Интерфакс-АВН

Московская конференция по безопасности из-за коронавируса перенесена на 2021 год - Минобороны РФ

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Вид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль.
Источник изображения: © РИА Новости, Маркелов

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Проведение Московской конференции по международной безопасности перенесено на следующий год из-за распространения коронавируса, заявили журналистам в Минобороны РФ.

"В связи с текущей ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, IX Московская конференция по международной безопасности перенесена на 2021 год", - заявили в министерстве.

Там сообщили, что на конференцию планировалось прибытие делегаций из 115 стран.

Конференция проводится с 2012 года. В ней принимают участие делегации международных организаций и военных ведомств из стран разных регионов мира. В прошлом году "на полях" конференции прошли встречи министра обороны РФ Сергея Шойгу с его коллегами из Китая, Ирана и ряда других стран.

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Страны
Иран
Китай
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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