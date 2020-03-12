Московская конференция по безопасности из-за коронавируса перенесена на 2021 год - Минобороны РФ

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Проведение Московской конференции по международной безопасности перенесено на следующий год из-за распространения коронавируса, заявили журналистам в Минобороны РФ.

"В связи с текущей ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, IX Московская конференция по международной безопасности перенесена на 2021 год", - заявили в министерстве.

Там сообщили, что на конференцию планировалось прибытие делегаций из 115 стран.

Конференция проводится с 2012 года. В ней принимают участие делегации международных организаций и военных ведомств из стран разных регионов мира. В прошлом году "на полях" конференции прошли встречи министра обороны РФ Сергея Шойгу с его коллегами из Китая, Ирана и ряда других стран.