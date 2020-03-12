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Деловая газета "Взгляд"

Минобороны потребовало с завода Горького 915 млн рублей за срыв поставки МРК «Ингушетия»

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Вошедший в состав Черноморского флота малый ракетный корабль проекта 21631 (шифр "Буян-М") "Ингушетия" (заводской номер 638), построенный на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького". Декабрь 2019 года
Вошедший в состав Черноморского флота малый ракетный корабль проекта 21631 (шифр "Буян-М") "Ингушетия" (заводской номер 638), построенный на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького". Декабрь 2019 года.
Источник изображения: Андрей Киреев / РИА Новости Крым

Министерство обороны требует с pеленодольского завода имени Горького 915 млн рублей за срыв срока поставки малого ракетного корабля «Ингушетия» (заводской номер 638), рассказал гендиректор предприятия Александр Карпов.

"У нас контракт до 31 октября, мы его сдали в декабре. По причине того, что нам несвоевременно поставили главные установки: двигатель, дизель-генератор. Они были поставлены только в сентябре", – передает "Татар-информ" слова Карпова.

Он добавил, что эти вопросы обговаривались с военным ведомством.

"Нам сказали: "В декабре сдадите, к вам никаких претензий". Вы понимаете, каковы работники банков и тех организаций, которые заинтересованы во введении штрафных санкций", – заявил Карпов.

МРК "Ингушетия" построен для Черноморского флота и является восьмым кораблем модернизированной серии проекта 21631 "Буян-М". Он был спущен на воду в июне и в данный момент успешно проходит испытания.

Корабли этого проекта вооружены современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения, в том числе высокоточным универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей.

Напомним, 28 декабря малый ракетный корабль (МРК) "Ингушетия" приняли в состав Черноморского флота (ЧФ). На корабле торжественно подняли Андреевский флаг.



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Продукция
3М-54
Club-N
Проекты
21631 Буян-М
Калибр КР
ЧФ
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