В Индии хотят купить беспилотники - аналоги использовавшихся для устранения генерала Сулеймани

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Вооружённые силы Индии высказывают желание приобрести беспилотники у Соединённых Штатов Америки. В командовании говорится о том, что речь идёт о «беспилотниках, аналогичных тем, с помощью которых был устранён иранский генерал Касем Сулеймани». Напомним, что генерал КСИР был убит ударом с беспилотника в иракской столице 3 января 2020 года. При этом до сих пор нет подтверждённых данных о том, какой именно беспилотник американцы использовали при нанесении того удара.

Индийские информационные ресурсы тем временем пишут, что речь идёт о возможном контракте на приобретение MQ-9 Reaper или версию Predator-B HALE (High Altitude Long Endurance).

Сумма планируемой сделки – более 3 млрд долларов. На эти средства Индия планирует закупить три десятка беспилотников у США.

Оппозиционные силы в Индии считают, что приобретение БПЛА как минимум по 100 млн долларов за единицу – слишком расточительный контракт с "невероятным ценником". Сторонники заключения сделки США утверждают, что на эти средства Индия получит «ещё и вооружение для дронов и техническое обслуживание по утверждённой программе».

В сообщениях СМИ Индии говорится, что беспилотники будут использоваться в том числе для мониторинга воздушного пространства над Индийским океаном, а также его вод.

Из сообщения:

Беспилотники должны легко синхронизироваться с P-8 ВМС Индии, учитывая происхождение обеих систем вооружений.