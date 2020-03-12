Широкое применение беспилотников – прерогатива Российской армии

Китайское издание отмечает, что российская армия ускоренными темпами движется в сторону увеличения габаритов, интеллектуализации и кластеризации беспилотников. В ближайшем будущем преимущества российских БПЛА станут еще более заметными.

Недавно от российских войск, расквартированных в Сирии, пришло известие об успешном срыве воздушного удара с применением беспилотных летательных аппаратов. Стоит особо отметить, что помимо традиционно задействованных сил ПВО и разведки, российская сторона впервые выпустила подразделение беспилотников, пишет Чжунго цзюньван.

За последние годы в ходе военных операций на востоке Украины и антитеррористической борьбы на Ближнем Востоке непрерывно совершенствовалась модель организации российских беспилотных подразделений, обновлялись методы ведения боя, расширялись практические боевые способности беспилотных летательных аппаратов. В результате они стали новой силой перехвата инициативы на полях сражений.

В ходе конфликта на востоке Украины российские беспилотники сыграли важную роль в обеспечении разведки, связи и наведении огня, после этого их стали стремительно развивать. До 2012 года в стране не было и 200 беспилотных летательных аппаратов, а к 2018 году в распоряжении российской армии находилось уже более 2 тысяч БПЛА и около 40 подразделений, занимающихся БПЛА.

Обширность сирийского театра военных действий и высокая эффективность применения побудили руководство российских ВС заняться стратегическим координированием подразделений беспилотников, а также исследованием и разработкой соответствующего вооружения. В Генеральном штабе было создано Управление строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов, а также подконтрольный Министерству обороны исследовательский центр боевого применения и войсковых испытаний беспилотной авиации.

Спустя семь с лишним лет в составе каждой дивизии и бригады сухопутных войск России уже имелась рота управления БПЛА, а в каждой эскадре ВМФ и авиационной дивизии ВКС - группа БПЛА. В дивизиях и бригадах ВДВ и РВСН также были созданы роты или взводы управления БПЛА. В настоящее время подобные подразделения стали важной частью Вооруженных сил РФ, они включаются в боевую систему армии в ходе военных операций в Сирии и учений на территории своей страны.

Проверка в условиях реального боя, оперативное информационное обеспечение в режиме реального времени, совмещение разведывательных и атакующих действий не только обогатило сферу тактического применения беспилотников, но и обеспечило превосходство в воздушном беспилотном бою в Сирии. Начальник Оперативного управления Генерального штаба Сергей Рудской заявил, что на современном театре военных действий беспилотники стали неотъемлемым элементом, способным справиться с боевой задачей при наименьших рисках и издержках.

Беспилотники стали главным средством получения тактических разведывательных данных российской армией. Во время проведения антитеррористических операций в Сирии сухопутным войскам РФ помогала уже целая рота управления БПЛА. При организации военных операций они первым делом осуществляли разведывательные полеты над театром военный действий. Непосредственно в ходе ведения боя беспилотники используют сеть цифровой связи, передавая в реальном времени изображения и видео позиций противника в российский центр управления оборонительными мероприятиями и командные пункты, находящиеся в Сирии. В ГРУ такое обеспечение разведывательными данными при помощи беспилотников назвали онлайн-разведкой.

Помимо всего прочего, в Сирии российская армия впервые опробовала электронно-сетевые свойства беспилотников в условиях реальных боевых действий. Три БПЛА поднялись в воздух: один из них осуществлял разведку театра военных действий при помощи переносного разведывательного модуля; второй был оснащен комплексом РЭБ «Леер-3» и выполнял роль базовой радиостанции, перехватывал и блокировал информацию, передаваемую противником, а также отвечал за своевременную передачу сообщений с мобильных телефонов и видеороликов для ведения психологической войны; третий отвечал за обеспечение связи в воздухе и передавал кодированную информацию в командный пункт. Группа беспилотников также оповещала о приближении вражеских БПЛА и подавляла их сигналы.

Что касается структуры комплектования, в Западном военном округе сформировано первое разведывательное подразделение беспилотников большой дальности, в состав которого входят разведывательные БПЛА «Форпост-Р» и «Альтиус», воплотившие в себе уверенное развитие беспилотников в России. Недавно в интервью новостному агентству Sputnik российский эксперт в области беспилотных летательных аппаратов Денис Федутинов заявил, что новые российские беспилотники сочетают в себе функции ведения разведки и нанесения удара. Вслед за развитием и постановкой на вооружение ударно-разведывательных БПЛА нового поколения «Охотник» и «Орион», различные беспилотные подразделения станут «козырем» в руках полевых командиров и служб обеспечения.

Российская армия признала развитие интеллектуализации и кластеризации беспилотников важным направлением исследований. VR-шлем «Сварог» для управления БПЛА положил начало новой модели координирования боевых действий с применением пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. Как стало известно, интеллектуализация в данном случае подразумевает технологию управления беспилотником при помощи поворота головы и определения местонахождения зрачка. Кластеризация основывается на тактическом принципе «рой пчел».

Небольшое количество пилотируемых летательных аппаратов будет осуществлять оперативное командование, а четыре-восемь беспилотников будут отвечать за разведку, нанесение удара и ведение воздушного боя. Зарубежные СМИ назвали вышеперечисленные технико-тактические новинки «прототипом боевой концепции с применением Россией летательных аппаратов шестого поколения». В будущем степень информатизации и преимущества российских беспилотников станут еще более заметными.