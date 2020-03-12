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Интерфакс-АВН

В России модернизируют наземные комплексы управления гражданскими космическими аппаратами - РКС

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В офисе компании Российские космические системы
В офисе компании Российские космические системы.
Источник изображения: © Фото : АО "Российские космические системы"

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Наземные комплексы управления российскими космическими аппаратами будут автоматизированы и унифицированы, сообщает пресс-служба АО "Российские космические системы" (РКС).

"В РКС началась работа по усовершенствованию и развитию наземных комплексов управления космическими аппаратами научного и социально-экономического назначения", - сообщили в пресс-службе.

В результате этой работы планируется значительно повысить степень автоматизации и эффективность работы комплексов, снизить эксплуатационные расходы и подготовить их к управлению перспективными многоспутниковыми группировками.

"Сегодня в компании сформирована группа разработчиков-энтузиастов, которая уже подготовила и представила предложения по унификации и автоматизации наземных комплексов управления космическими аппаратами", - сказали в пресс-службе.

В 2020 году планируется завершить разработку рабочей конструкторской документации на унифицированную наземную станцию командно-измерительной системы, а первые ее образцы должны быть созданы в 2022 году для обеспечения программы перспективного транспортного космического корабля и других проектов.

В компании считают, что реализация проекта по созданию трехдиапазонной универсальной наземной станции с программно-реализуемой структурой радиосигналов позволит отказаться от существующего многообразия станций. Также это позволит обеспечить работу в переходный период с создаваемой новой бортовой аппаратурой и со всеми существующими кораблями и аппаратами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РКC
Проекты
2020-й год
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