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Интерфакс-АВН

Переговоры Анкары и Москвы по Идлибу развиваются в положительном ключе - глава минобороны Турции

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Министр обороны Турции Хулуси Акар
Министр обороны Турции Хулуси Акар.
Источник изображения: © AP Photo, Turkish Defence Ministry via AP

Турецкие и российские силы готовятся с 15 марта начать совместное патрулирование шоссе M4 в Идлибе

Стамбул. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Глава Минобороны Турции Хулуси Акар дал положительную оценку переговорам Анкары и Москвы по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб, передает агентство "Анадолу".

"Турецко-российские переговоры по Идлибу в Анкаре продолжаются в позитивном и конструктивном ключе", - сказал министр в среду.

Он добавил, что турецкие и российские силы готовятся с 15 марта приступить к совместному патрулированию на шоссе M4 в Идлибе.

В сирийском Идлибе с 00:01 6 марта начал действовать режим прекращения огня, соглашение о котором между Россией и Турцией было достигнуто в Москве президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как заявил журналистам по итогам переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия и Турция договорились о прекращении всех боевых действий по существующей линии соприкосновения в Идлибской зоне деэскалации и о создании коридоров безопасности шириной шесть километров к северу и шесть километров к югу от трассы М4.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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