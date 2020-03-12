Переговоры Анкары и Москвы по Идлибу развиваются в положительном ключе - глава минобороны Турции

Турецкие и российские силы готовятся с 15 марта начать совместное патрулирование шоссе M4 в Идлибе

Стамбул. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Глава Минобороны Турции Хулуси Акар дал положительную оценку переговорам Анкары и Москвы по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб, передает агентство "Анадолу".

"Турецко-российские переговоры по Идлибу в Анкаре продолжаются в позитивном и конструктивном ключе", - сказал министр в среду.

Он добавил, что турецкие и российские силы готовятся с 15 марта приступить к совместному патрулированию на шоссе M4 в Идлибе.

В сирийском Идлибе с 00:01 6 марта начал действовать режим прекращения огня, соглашение о котором между Россией и Турцией было достигнуто в Москве президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как заявил журналистам по итогам переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия и Турция договорились о прекращении всех боевых действий по существующей линии соприкосновения в Идлибской зоне деэскалации и о создании коридоров безопасности шириной шесть километров к северу и шесть километров к югу от трассы М4.