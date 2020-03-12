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Интерфакс-АВН

Путин надеется на реализацию планов ОДКБ по слаживанию коллективных сил, борьбе с терроризмом и наркоугрозой

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Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Ново-Огарево. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин выразил надежду, что опыт нового генсека ОДКБ Станислава Зася поможет работе секретариата организации и реализации стоящих перед ней задач.

"Вы - человек опытный, и я надеюсь, что этот опыт вы используете на то, чтобы секретариат ОДКБ работал ритмично, чтобы все планы, которые были выстроены еще в предыдущее время, реализовывались. Имею в виду и слаживание наших коллективных сил, работа по важнейшим направлениям борьбы с терроризмом, наркоугрозой и так далее", - сказал Путин на встрече с Засем.

Президент напомнил о предстоящих праздничных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, ряд которых пройдет и рамках ОДКБ. "Рассчитываю на то, что все это будет исполняться", - добавил Путин.

Путин также напомнил о председательстве России в ОДКБ, что, по его словам, означает более тесное взаимодействие Москвы с секретариатом организации.

Зась рассказал, что уже 2,5 месяца находится на новом посту. "Никакого сожаления и растерянности нет. Есть четкое понимание, что нужно делать и на перспективу, и сейчас. Есть, с кем делать: подготовлены рабочие органы и секретариат", - доложил генсек ОДКБ.

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Страны
Россия
Компании
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
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