Дата Третьей мировой обозначена - 2028

Россия учтёт агрессивные намерения США и НАТО при проведении собственной оборонной политики, заявила представитель МИД Мария Захарова, комментируя предстоящие учения альянса Defender Europe - 2020 в Восточной Европе.

Это будут крупнейшие манёвры военно-политического блока со времён холодной войны, в них примут участие около 40 тыс. военнослужащих, половина из которых американцы.

Те самые американцы, которые устами главы Пентагона Марка Эспера уже определили цель учений — изменить «плохое поведение» России. Что говорить, Россия действительно последние 20 лет ведёт себя «из рук вон плохо». Например, прекратила распадаться и интегрироваться в Запад на любых условиях, больше не набирает долгов МВФ, за которые обычно расплачиваются суверенитетом; переоснащает армию новейшими видами вооружения и выступает гарантом безопасности по всему миру для тех, кого назначили очередной жертвой глобализации; заключает многочисленные геополитические союзы и находится в авангарде строительства многополярного мира.

Тут невольно обеспокоишься. Страна, которая, отказавшись от собственного идеологического и геополитического проекта в пользу Запада, в одночасье потеряла всю Восточную Европу и значительную часть своих территорий в результате распада СССР, собственноручно обвалила свою экономику, обобрав население и поставив во главе доморощенных либералов и американских советников (то есть ещё недавно демонстрировавшая «очень хорошее поведение»), вдруг перестала слушаться Запад, наращивает суверенитет и влияет на мировую политику.

И никакие уговоры больше не помогают. «Цветные» технологии не работают. Угрозы не действуют. Для агрессивного Запада во главе с США остаётся последняя и в то же время любимая мера: грозить войной, демонстративно готовиться к войне, чтобы в итоге её начать. Дальше, конечно, всё как обычно, когда речь идёт о войне с Россией, но о плохом думать не хочется, а хочется верить, что в этот-то раз уж точно повезёт. Тем более что воевать с Россией традиционно предлагается европейцам, а в качестве штрафбатов планируется использовать бывших союзников России по социалистическому лагерю.

Поляки, латыши, литовцы, эстонцы и, конечно, грузины (куда НАТО без них) будут учиться воевать с русскими под присмотром американских заградотрядов. Для этого из центра мировой «демократии» уже прикомандировали 20 тыс. отборных представителей «цивилизации» обучать туземцев, — а это действительно нетривиальная задача, ведь раньше они воевали на стороне русских, — ну и, как говорится, присматривать.

После первой волны штрафников, задача которых, видимо, заключается в том, чтобы слегка измотать русских бесконечными и бессмысленными атаками, двинется вторая волна - спецназ из Германии, у которого уже есть опыт войны с русскими. Всегда неудачный, «но чем не повод взять реванш», подстрекают действительно умеющих воевать немцев их старшие «партнёры» - представители высшей расы подлинных демократов седьмого дня, держащие Германию в состоянии оккупации вот уже 75 лет.

То есть это подлинные войны шестого поколения, использующие гибрид сетевых технологий и обычных вооружений, которые применяются только для заключительной фазы, чтобы лишь поставить точку, добить деморализованного и разложенного противника, уже мало способного к сопротивлению.

Основной же этап агрессии - сетевой. Это когда воздействие на противника происходит в сфере идей, смыслов, идеологем, медиа. Сначала ему навязывается чуждая идеология в качестве основной (в случае с Россией либерализм подойдёт), создаётся чужеродная идеологическая матрица, разлагающая общество, заставляющая отказываться от своих и принимать чужие, разрушительные для общества ценности.

Всё это происходит на фоне культурной оккупации, когда собственная культура высмеивается и отправляется на помойку, а на её место помещаются худшие… да нет, конечно же, «лучшие» образчики западной масс-культуры: как из ушата льющаяся отовсюду в кафе, в такси, в торговых центрах американская попса, как из рога изобилия валящаяся на голову оглушённых потребителей голливудская продукция.

Всё это снабжается комментариями и интерпретациями либеральных экспертов: дескать, это и есть подлинная культура, а не ваши «грязь и дикость». Вот это и есть жизнь - работать, чтобы потреблять, а это и есть цель - жить ради себя, своего комфорта в исключительно материальном (никакой духовности, веры, вообще Бога) благоденствии, стремясь к светлому образу «благого Запада», подлинного источника «развития» и «цивилизации».

Но если серьёзно, гибридная, на основе сетевых и сетецентричных технологий война, к которой готовится Запад во главе с США и в манёврах по обкатке которой собираются задействовать более 40 тыс. военнослужащих НАТО, - это совсем не шутка. Тем более что вторым, неофициальным названием данных учений является «Война 2028», то есть с некоторой отложенной перспективой.