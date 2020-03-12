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ЦАМТО

Очередной стратегический ракетоносец Ту-95МС проходит испытания после планового ремонта в Таганроге

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Стратегический бомбардировщик Ту-95МС ВКС России
Стратегический бомбардировщик Ту-95МС ВКС России.
Источник изображения: РИА Новости

ЦАМТО, 11 марта. В Таганроге 10 марта совершил первый полет очередной отремонтированный на предприятии стратегический ракетоносец Ту-95МС.

После прохождения всех необходимых испытаний Ту-95МС будет передан экипажу Дальней авиации для перелета к месту своего постоянного базирования.

Важной составляющей деятельности ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" (входит в состав ПАО "ОАК") является капитальный ремонт самолетов Ту-95МС Дальней авиации российских ВКС. Проведение капитального ремонта и модернизации позволяют продлить сроки эксплуатации обновленных самолетов, благодаря чему они еще долго смогут оставаться в боевом строю.

Ту-95МС – стратегический ракетоносец с четырьмя турбовинтовыми двигателями НК-12МП.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
НК-12
Ту-95
Компании
ОАК
ТАНТК им. Бериева
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