Очередной стратегический ракетоносец Ту-95МС проходит испытания после планового ремонта в Таганроге

ЦАМТО, 11 марта. В Таганроге 10 марта совершил первый полет очередной отремонтированный на предприятии стратегический ракетоносец Ту-95МС.

После прохождения всех необходимых испытаний Ту-95МС будет передан экипажу Дальней авиации для перелета к месту своего постоянного базирования.

Важной составляющей деятельности ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" (входит в состав ПАО "ОАК") является капитальный ремонт самолетов Ту-95МС Дальней авиации российских ВКС. Проведение капитального ремонта и модернизации позволяют продлить сроки эксплуатации обновленных самолетов, благодаря чему они еще долго смогут оставаться в боевом строю.

Ту-95МС – стратегический ракетоносец с четырьмя турбовинтовыми двигателями НК-12МП.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".