Войти
Деловая газета "Взгляд"

Новейший российский броневик впервые продали зарубежному заказчику

423
0
0
Источник изображения: кадр из видео

Новый российский многоцелевой бронеавтомобиль «ВПК-Урал», который еще проходит предварительные испытания, впервые поставлен зарубежному заказчику, заявил гендиректор предприятия-разработчика данной техники «Военно-промышленная компания» (ООО «ВПК») Александр Красовицкий.

"Машина проходит предварительные испытания, более того – мы одну машину уже продали за рубеж. По требованию заказчика мы сделали ее чуть поменьше – с экипажем восемь человек", – передает РИА "Новости" слова Красовицкого.

Он отметил, что "ВПК-Урал" во многом унифицирована с другой разработкой компании – бронеавтомобилем "Атлет" (дальнейшее развитие многоцелевых бронированных машин 4х4), при этом "ВПК-Урал" дешевле этой перспективной модели.

"Очень большое внимание было уделено унификации. Если вы посмотрите на "Атлет" и "ВПК-Урал", то вы увидите, что переднюю дверь и заднюю можно поменять местами, также можно поменять лобовые окна – левое с правым. Все окна, которые стоят в бортах и дверях – они взаимозаменяемы. Более того, двери с "Атлета" можно переставить на "ВПК-Урал", причем все", – сказал Красовицкий.

Автомобиль весом 14,5 тонн рассчитан на 12 человек. Машина оснащена отечественным турбодизелем ЯМЗ-536, развивающим мощность 360 лошадиных сил. "ВПК-Урал" способен разгоняться до ста километров в час. Противоминная защита этого автомобиля может противостоять взрывному устройству, эквивалентному шести килограммам тротила.



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВПК ООО
ГАЗ Группа
Похожие новости
11.09.2012
«Без этого нельзя сделать отрасль эффективной»
02.07.2010
Семейство бронемашин «Волк» как минимум ни в чем не уступает аналогичным по классу бронемашинам компании «Ивеко»
19.11.2009
Промышленность едет в войска
28.05.2009
«ТИГР» НА РОДИНЕ ЗУБРОВ
11.11.2008
Министр обороны РФ А.Э.Сердюков ознакомился с новой техникой ООО «Военно-промышленная компания»
28.10.2008
ООО «Военно-промышленная компания» представит на выставке INTERPOLITEX-2008 в Москве очередную новинку
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.03 10:11
  • 194
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 12.03 10:02
  • 14
По каналу Стамбул военные корабли будут беспрепятственно попадать в Черное море
  • 12.03 09:54
  • 1
Американские подводные лодки нагло осваивают «советскую» Арктику
  • 12.03 09:38
  • 2
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 12.03 09:35
  • 9
Мобильный ядерный реактор для американских военных баз
  • 12.03 04:57
  • 1
ААК «Прогресс» запустила в производство первую опытную партию вертолетов Ка-62
  • 12.03 04:46
  • 1
Эксперт назвал внесение нового российского оружия в ДСНВ невозможным
  • 12.03 04:07
  • 21
Стали известны итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками
  • 11.03 22:24
  • 11
Вице-премьера Борисова назначили куратором разработки перспективных космических систем
  • 11.03 20:51
  • 2
Начаты летные испытания третьего опытного образца вертолета Ка-62
  • 11.03 20:41
  • 3
ОАК перенесла переговоры по российско-китайскому самолету в режим видеозвонков
  • 11.03 19:10
  • 7
В Финляндии военнослужащих мужчин и женщин разместят в одной казарме
  • 11.03 18:49
  • 1
Генсек НАТО Столтенберг: «Мы поддерживаем Турцию посредством воздушного и морского присутствия» (Anadolu, Турция)
  • 11.03 18:28
  • 47
Корабль SpaceX лопнул
  • 11.03 17:45
  • 20
Польский обозреватель: «Су-57 - успех российской промышленности или пропагандистская акция?»