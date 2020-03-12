Афганские талибы в основном выполняют соглашение с США - Пентагон

США признают Гани президентом Афганистана

Вашингтон. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Соглашение между США и движением "Талибан" (запрещено в РФ) в целом выполняется, американская сторона начала вывод войск в соответствии со своими обязательствами по соглашению, завил журналистам помощник министра обороны США Джонатан Хоффман.

"Мы утверждаем, что сокращение насилия, которое мы наблюдали, в основном продолжается", - сказал он в ответ на вопрос журналиста, почему США приступили к выводу войск из Афганистана, когда талибы не выполняют условия соглашения.

По словам Хоффмана, который выразил недоумение по поводу заявления о невыполнении талибами своих обещаний, имеющие место случаи нападений в Афганистане не обязательно связаны с талибами, поскольку в стане действуют и другие группировки, в частности, ИГ (запрещена в РФ).

Что касается вывода американских войск, Хоффман заявил, что это является одним из условий соглашения.

"Соглашение многоэтапное, основанное на определенных условиях. Одним из них с нашей стороны было начать вывод войск в рамках этого соглашения", - пояснил он.

В то же время, госдепартамент США распространил заявление, в котором говорится, что "нынешний уровень насилия со стороны движения "Талибан" неприемлем".

"Мы признаем, что талибы предприняли шаги по прекращению нападений на силы международной коалиции и на города. Но они убивают слишком много афганцев в сельской местности. Это должно измениться. Насилие на этих уровнях чревато вовлечением обеих сторон в порочный круг, не отвечает ничьим интересам и подрывает мир", - подчеркнул госдепартамент.

Хоффман в ответ на вопрос о том, кого из объявивших себя президентами страны - Ашрафа Гани или Абудуллу Абдуллу признают США, Хоффман сказал: "Мы признали результаты выборов, оглашенные избиркомом Афганистана, а американская делегация присутствовала на инаугурации президента Гани".