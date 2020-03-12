Войти
Интерфакс-АВН

Афганские талибы в основном выполняют соглашение с США - Пентагон

243
0
0
Военнослужащий Армии США
Военнослужащий Армии США в Афганистане.
Источник изображения: U.S. Army

США признают Гани президентом Афганистана

Вашингтон. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Соглашение между США и движением "Талибан" (запрещено в РФ) в целом выполняется, американская сторона начала вывод войск в соответствии со своими обязательствами по соглашению, завил журналистам помощник министра обороны США Джонатан Хоффман.

"Мы утверждаем, что сокращение насилия, которое мы наблюдали, в основном продолжается", - сказал он в ответ на вопрос журналиста, почему США приступили к выводу войск из Афганистана, когда талибы не выполняют условия соглашения.

По словам Хоффмана, который выразил недоумение по поводу заявления о невыполнении талибами своих обещаний, имеющие место случаи нападений в Афганистане не обязательно связаны с талибами, поскольку в стане действуют и другие группировки, в частности, ИГ (запрещена в РФ).

Что касается вывода американских войск, Хоффман заявил, что это является одним из условий соглашения.

"Соглашение многоэтапное, основанное на определенных условиях. Одним из них с нашей стороны было начать вывод войск в рамках этого соглашения", - пояснил он.

В то же время, госдепартамент США распространил заявление, в котором говорится, что "нынешний уровень насилия со стороны движения "Талибан" неприемлем".

"Мы признаем, что талибы предприняли шаги по прекращению нападений на силы международной коалиции и на города. Но они убивают слишком много афганцев в сельской местности. Это должно измениться. Насилие на этих уровнях чревато вовлечением обеих сторон в порочный круг, не отвечает ничьим интересам и подрывает мир", - подчеркнул госдепартамент.

Хоффман в ответ на вопрос о том, кого из объявивших себя президентами страны - Ашрафа Гани или Абудуллу Абдуллу признают США, Хоффман сказал: "Мы признали результаты выборов, оглашенные избиркомом Афганистана, а американская делегация присутствовала на инаугурации президента Гани".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
Похожие новости
24.04.2018
JLTV: экзамен пройден
25.02.2014
Завершена поставка беспилотников Reaper Великобритании
12.01.2012
Российская сторона завершит контракт на поставку Афганистану 21 вертолета Ми-17В-5 в первой половине 2012 года - ФСВТС
30.03.2010
Автоматические транспортные средства снабжения для солдат на поле боя
22.01.2009
Эксперимент по испытанию оружия массового поражения в Алжире сорвался
10.10.2007
Греция и США заключили контракт на поставку дополнительной партии ракет "Хеллфайр-2"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.03 10:11
  • 194
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 12.03 10:02
  • 14
По каналу Стамбул военные корабли будут беспрепятственно попадать в Черное море
  • 12.03 09:54
  • 1
Американские подводные лодки нагло осваивают «советскую» Арктику
  • 12.03 09:38
  • 2
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 12.03 09:35
  • 9
Мобильный ядерный реактор для американских военных баз
  • 12.03 04:57
  • 1
ААК «Прогресс» запустила в производство первую опытную партию вертолетов Ка-62
  • 12.03 04:46
  • 1
Эксперт назвал внесение нового российского оружия в ДСНВ невозможным
  • 12.03 04:07
  • 21
Стали известны итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками
  • 11.03 22:24
  • 11
Вице-премьера Борисова назначили куратором разработки перспективных космических систем
  • 11.03 20:51
  • 2
Начаты летные испытания третьего опытного образца вертолета Ка-62
  • 11.03 20:41
  • 3
ОАК перенесла переговоры по российско-китайскому самолету в режим видеозвонков
  • 11.03 19:10
  • 7
В Финляндии военнослужащих мужчин и женщин разместят в одной казарме
  • 11.03 18:49
  • 1
Генсек НАТО Столтенберг: «Мы поддерживаем Турцию посредством воздушного и морского присутствия» (Anadolu, Турция)
  • 11.03 18:28
  • 47
Корабль SpaceX лопнул
  • 11.03 17:45
  • 20
Польский обозреватель: «Су-57 - успех российской промышленности или пропагандистская акция?»