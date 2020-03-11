"Калашников" закупил весь кирпич для Главного храма Вооружённых сил РФ - Шойгу

Москва. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Концерн "Калашников" на безвозмездной основе приобрел весь кирпич, необходимый для строительства Главного храма Вооружённых сил РФ, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Звезда".

"Они сказали: "Вы знаете, весь кирпич, который необходим, мы приобретём и передадим". Миллион сто тысяч штук кирпича", - сказал министр, которого цитирует во вторник сайт телеканала.

Шойгу подчеркнул, что основная часть пожертвований на строительство храма поступила от простых граждан, которые сделали 91 тысячу взносов. Однако помимо них финансово поддерживали проект также компании и города.

"Мы признательны таким крупным компаниям, областям и городам. Город Москва счел нужным важным и необходимым, и, я считаю, очень правильным, выделить средства на благоустройство вокруг храма", - сказал Шойгу.

По его словам, Московская область помогла в подведении коммуникаций. Кроме того, ряд компаний, помимо "Калашникова", также оказали безвозмездную помощь в строительстве.

Так, компания, которая поставила тяжёлые краны, с помощью которых в том числе устанавливался многотонный купол, сделала это безвозмездно.

"Они их дали совершенно безвозмездно, и сказали, что их компанию нигде не нужно упоминать, потому что они считают, что считают неправильным рекламировать себя на таких очень важных и нужных для станы делах", - рассказал Шойгу.

Министр также рассказал, что другие компании выделили на строительство храма почти 1 000 тонн алюминия и почти 900 тонн меди.

Главный храм Вооружённых сил РФ, строящийся в подмосковном парке "Патриот", спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Собор станет третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составит 95 метров.

Сооружение возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны. Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров. В честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло со дня Победы. Высота звонницы - тоже 75 метров, высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941 - 1945 годов).