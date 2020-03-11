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Генсек НАТО Столтенберг: «Мы поддерживаем Турцию посредством воздушного и морского присутствия» (Anadolu, Турция)

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Пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга
Пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Генсек НАТО заявил, что альянс видит в лице Турции важного и ценного союзника, подчеркнув, что объем военной помощи Анкаре за последние несколько лет превысил 5 миллиардов долларов. Однако финансовой составляющей помощь альянса не ограничивается. О мерах поддержки Турции — в статье.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил: "Мы поддерживаем Турцию в сфере противоракетной обороны. Мы также поддерживаем Турцию посредством воздушного и морского присутствия".

По итогам переговоров в постоянном представительстве Турции при Европейском союзе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели совместную пресс-конференцию.

Турция является "важным и ценным союзником", отметил Столтенберг. "Турция вносит вклад в нашу общую безопасность со многих точек зрения, - продолжил он. - Мы только что обсудили серьезную ситуацию с безопасностью в Сирии, кризис беженцев. В настоящее время в Идлибе продолжается режим прекращения огня. Мы увидели снижение уровня насилия в последние дни".

Столтенберг, подчеркнув большую важность обеспечения защиты гражданских лиц в Идлибе и доступа гуманитарной помощи, заявил: "Турция является страной, которая сильнее всего затронута насилием и потрясениями в Сирии. Ни один другой наш союзник не пострадал от террористических атак больше, чем Турция, не размещал у себя такое количество беженцев".

По словам генсека альянса, НАТО помогает Турции рядом мер. "Это включает противоракетные системы, - продолжил Столтенберг. - Мы также поддерживаем Турцию посредством воздушного и морского присутствия. Объем военной помощи, оказанной НАТО Турции за несколько лет, превысил 5 миллиардов долларов. Эта помощь охватывает очень важные объекты инфраструктуры, в том числе военно-морские базы и радиолокационные станции. Все это свидетельствует о твердой приверженности НАТО укреплению безопасности Турции. Массовые бомбардировки со стороны России и режима Асада причинили беспрецедентные человеческие страдания. Эти атаки активизировали движение гражданского населения в сторону Турции".

Столтенберг подчеркнул, что Турция в настоящее время принимает почти четыре миллиона беженцев. "Турция несет на себе тяжелое бремя, - отметил он. - Вместе с тем Турция должна сыграть свою роль в долгосрочном урегулировании этой ситуации. Я с большой озабоченностью слежу за событиями, которые происходят на турецко-греческой границе в последнее время. Возникший кризис - это общий вызов, который требует совместных решений. В этой связи я приветствую диалог между Турцией и ЕС".

Столтенберг подчеркнул, что НАТО продолжит вносить свой вклад в разрешение кризиса беженцев. "Мы изучаем, что еще мы можем сделать", - сказал он.

Йенс Столтенберг также добавил, что на переговорах с Эрдоганом обсуждались и такие темы, как отношения НАТО и России, приобретение Турцией систем противовоздушной обороны С-400, события в Афганистане.


Юсуф Хатип (Yusuf Hatip)

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