США смягчили позицию по закупкам Турцией у России С-400 - Эрдоган

Эрдоган заинтриговал как турок, так и соседние страны намеками на свои ядерные амбиции.

Стамбул. 10 марта. ИНТЕРФАКС - США стали занимать менее жесткую позицию в отношении вопроса с закупками Анкары у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"США смягчили позицию по вопросу С-400. Мы сказали им, что мы могли бы купить у них (зенитные ракетные комплексы - ИФ) Patriot, если они готовы их нам дать", - приводит турецкое издание "Сабах" слова Эрдогана.

"Испанские Patriot, которые сейчас у нас в распоряжении, это часть пакета мер, выделенных НАТО нам. Пока что о дополнительном пакете мер речи не шло", - напомнил президент.

Кроме этого, Эрдоган, накануне проведший переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, заявил, что позиция Столтенберга по С-400 заключалась в следующем: каждый член НАТО имеет право самостоятельно решать, какое оружие приобретать, а альянс не имеет права оказывать давление на какого-либо союзника по НАТО из-за этого вопроса.