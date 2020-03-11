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Военное обозрение

Контракт на полмиллиарда: F-16 ВВС США оснастят новыми системами предупреждения о ракетной атаке

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Источник изображения: topwar.ru

Стало известно о том, что самолёты F-16 ВВС США будут оснащены новыми датчиками предупреждения о ракетной атаке. Речь идёт о системах, работающих в инфракрасном диапазоне. Это системы израильского производства.

Датчики будут устанавливаться под крыльями истребителей и интегрироваться со средствами радиоэлектронной борьбы и системами отстрела тепловых ловушек. Отмечается, что датчики могут устанавливаться на пилонах датского производителя Terma.

Новые версии системы предупреждения о ракетной атаке созданы израильской компанией Elbit. Контракт на производство таких датчиков уже получила её американская «дочка» - Elbit Systems of America. Полная стоимость контракта обойдётся военному бюджету США почти в полмиллиарда долларов (472 млн). На первом этапе на производство и тестовое использование решено потратить около 17 млн долларов.

Система включает в себя возможности для визуальных и звуковых предупреждений пилота через монитор в кабине или через элемент шлема Cueing System (JHMCS).

Кроме того, заключён контракт и с упомянутой датской компанией Terma на 84 млн долларов. Создаваемые ею пилоны PIDSU будут использоваться не только в ВВС США, но также и в авиационных формированиях американской Национальной гвардии – на самолётах F-16. PIDSU – универсальные оболочки, которые могут совмещать в себе несколько полезных элементов, одним из которых и должен стать датчик предупреждения о ракетной атаке. Аналогичные интегрированные системы разработаны и для самолётов Panavia Tornado.

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  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Израиль
США
Продукция
F-16
Panavia Tornado
Компании
Elbit Systems
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