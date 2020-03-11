У русского офицера один путь – славный

Давать оценку военно-политическим органам преждевременно

О задачах и проблемах воспитательной работы в армии и на флоте, о планах подготовки к 75-летию Победы «Военно-промышленному курьеру» рассказал заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

Сегодня Вооруженные Силы и прессу связывают конструктивные и плодотворные взаимоотношения, которые позволяют формировать в общественном сознании не гламурный образ армии и флота, если кто-то так еще пытается думать, а самый объективный. Глубоко убежден: сегодня СМИ доносят до общества всю правду об армии и флоте такой, какая есть. А она в том, что наши Вооруженные Силы – современные, отлично оснащенные, технологичные. В них служат преданные Отечеству люди.

Наша задача не просто защищать страну, а сделать так, чтобы ни у кого, как сказал Верховный главнокомандующий Владимир Путин, не возникло желания напасть. Поэтому мы должны быть самыми сильными, хотя наш оборонный бюджет всего лишь седьмой в мире после США, Китая, Индии, Великобритании, Саудовской Аравии и Франции...

Но нам, как говорится, хватает. Более того, впервые за долгое время не мы догоняем другие страны в разработке и создании современных ВВТ. Догоняют нас. Начиная с Крымской войны всегда было наоборот. Например, при обороне Севастополя у врага уже были нарезные ружья, а у нас гладкоствольные.

После Великой Отечественной мы вроде бы вышли в этом отношении на передовые рубежи, но на Западе появилось атомное оружие. Опять пришлось догонять, потом наверстывать отставание в создании средств его доставки... Но сегодня, повторюсь, догоняют нас. Наши партнеры с завистью, опаской и уважением отслеживают развитие нашего оружия, в частности гиперзвукового.

Дорога памяти

Идеологией государства может и должен быть патриотизм. Другого нет и, наверное, не нужно ничего придумывать. Надо эту простую мысль разъяснить согражданам, донести до личного состава и следовать ей.

Сейчас мы активнейшим образом готовимся к 75-й годовщине Великой Победы. Полагаю, что именно мероприятия, которые будет проводить Министерство обороны, сыграют главную роль. Причем не только Парад Победы. Накануне, 6–7 мая планируем провести церемонию освящения главного храма Вооруженных Сил. Это грандиозное событие. Одновременно откроем мультимедийный комплекс «Дорога памяти», который расположится на прихрамовой территории. Его общая протяженность – 1418 шагов. На панно из микрофотографий там будет представлена информация на 33 миллиона человек. Сегодня мы собрали 29 миллионов экспонатов. У нас более шести миллионов фотографий – проверенных и обработанных. И мы продолжаем эту работу по всей стране.

“ Структура сознания солдата, сержанта и офицера, каждого человека, кардинально поменялась. В поведении людей больше проявляется индивидуализм ”

Создавая комплекс «Дорога памяти», мы работаем над тем, чтобы как можно больше наполнить ресурс фронтовых писем. Особенно для нас ценны весточки людей, чьи фотографии не сохранились. Ведь снимок далеко не всегда отражает состояние человека в лихую годину, а письмо – отпечаток души солдата, офицера, положенный на бумагу. И по нему гораздо больше можно узнать о нем, о том, что думал боец перед атакой или труженик тыла. Мультимедийная система позволит не только вывести на экран лицо, документ, но и данные автора, а сам комплекс «Дорога памяти» станет филиалом Центрального музея Вооруженных Сил.

Об уникальном проекте узнает все больше людей, поскольку он объединяет всех и вся независимо от национальности, вероисповедания, политических пристрастий и убеждений. У нас почти у каждого есть родственники, которые принимали участие в Великой Отечественной. Кто-то прошел ее всю, вернувшись домой, кто-то сложил голову на полях сражений. Один из главных ее уроков в том, что если бы не мы в 1945 году победили, то вряд ли бы сейчас могли разговаривать. Не было в планах Гитлера сохранить Россию. Даже Москве и Ленинграду назначалось исчезнуть с лица земли. Когда фашисты подходили к Великому Новгороду в 1941 году, его население превышало 100 тысяч человек. А при освобождении города там осталось менее тысячи уцелевших жителей и ни одного целого здания. Такая судьба была уготована всей нашей стране.

Поэтому возведение храма – объединяющий проект. Нам иногда задают вопрос: а мечеть рядом, синагогу или католический собор не хотите поставить? Суть в том, что историческая традиция нашей страны – все величайшие события, в том числе военные победы, отмечать именно возведением православных храмов. А чтобы никого не забыть, и создается этот комплекс народной памяти, где все до одного будут перечислены. Каждый сможет прийти и увидеть своих предков.

Слева от храма расположится музейная экспозиция, которая будет состоять из тематических залов и галерей, рассказывающих об основных событиях Великой Отечественной. Задействованы самые передовые технологии, которые позволят максимально полно погрузить человека во фронтовую эпоху.

Больше думай о Родине

Что касается современного состояния и работы созданных военно-политических органов, думаю, давать им оценку рановато. Мы прекрасно видим, что и как надо делать, но проблема в том, что за минувшие годы кардинально поменялась структура сознания – каждого солдата, сержанта и офицера. Если раньше это были советские люди, которые воспитывались в коллективе и четко понимали, что это такое, сейчас человеческое сознание стало несколько другим. В поведении людей больше проявляется индивидуализм, каждый чаще думает о себе. Все пользуются гаджетами, свободно получая альтернативную информацию. Задача воспитательных органов, других структур в армии и на флоте сделать так, чтобы наши военнослужащие больше думали все-таки о Родине. По крайней мере тогда, когда они служат в Вооруженных Силах или выполняют задачу в их интересах.

В этом отношении трудно переоценить роль средств массовой информации. Говорить правду – это то, что нам всем очень нужно. Еще и потому, что наши «партнеры» научились врать на самом высоком уровне. Все помнят, например, как президент США Барак Обама на голубом глазу заявил, что именно американские солдаты во время войны освободили Освенцим. Таких примеров масса. Чего тогда ждать от Владимира Зеленского и других. Этому вранью можно противопоставить только правду, железные факты, цифры, документы, которые не опровергнуть. И к информационному противоборству мы просто обязаны быть всегда готовы. Герой Крымской войны 1854–1855 годов Павел Степанович Нахимов сказал удивительную фразу: у русского офицера нет пути тяжелого или легкого, а есть один путь – славный. По нему мы и должны идти.

Пресса на поверке

Военная печать, к сожалению, подрастеряла свое влияние на армейскую и гражданскую аудиторию. Например, центральный орган Вооруженных Сил «Красная звезда» не входит даже в первую тридцатку газет, у нее низкие рейтинги, цитируемость, издание не продается в киосках Роспечати. Есть ли возможность у ГВПУ ВС РФ изменить ситуацию?

Постановка вопроса своевременна, но его так просто не решить. Дело даже не только и не столько в кадрах, сколько в том, что печатную продукцию, какого бы качества она ни была, все сильнее перебивает и опережает информация, поступающая через гаджеты, которые сегодня есть у каждого. Поэтому далеко не все ходят в киоски покупать газеты. Мы с вами это еще делаем, а абсолютное большинство людей, которым до 30 лет, пользуются только цифровыми технологиями, просматривая газеты, журналы в своих мобильных устройствах. «Красная звезда» там есть, так же, как и «Военно-промышленный курьер».

Что касается развития печатного сектора, мы думаем над этим, взвешиваем все за и против. Найдем оптимальное решение, обязательно его реализуем.

Андрей Картаполов

Подготовил Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 9 (822) за 10 марта 2020 года