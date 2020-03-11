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Интерфакс-АВН

Лидер КНДР лично руководил артиллерийскими стрельбами в рамках учений - ЦТАК

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Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты малой дальности
Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты малой дальности.
Источник изображения: Фото: REUTERS/KCNA

Пекин. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за учениями, на которых при помощи артиллерийского огня проверялись "возможности внезапного военного контрнаступления", сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын "руководил очередным учением по проверке огневой мощи подразделений дальнобойной артиллерии Корейской Народной Армии", говорится в сообщении.

"Целью учений была проверка возможностей частей дальнобойной артиллерии по нанесению внезапного контрнаступательного удара", - отметило агентство.

Огонь был открыт по приказу Ким Чен Ына, и артиллеристы "поразили цели с высокой степенью точности", пишет ЦТАК.

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Ким Чен Ын
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