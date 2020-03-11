США считают участие Китая в новом договоре по СНВ важным условием сдерживания гонки вооружений - Госдеп

Вашингтон. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты считают, что участие Китая в новом договоре по стратегическим наступательным вооружениям (ДСНВ) позволит предотвратить гонку вооружений, заявил журналистам высокопоставленный представитель американского госдепартамента.

"Мы работаем над конкретными путями развития этого диалога, рассчитывая на то, что, как мы надеемся, в конечном итоге это будет трехстороннее соглашение по контролю над вооружениями, как это видит президент (Дональд - ИФ) Трамп", - сказал дипломат на брифинге.

Он уточнил, что "следующим шагом, думаю, было бы привлечение китайцев к этим переговорам".