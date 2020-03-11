СНВ-3 должен охватывать "экзотическое" новое российское вооружение - Госдеп

Вашингтон. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Договор СНВ-3 (о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) с Россией должен будет распространяться и на новые российские системы вооружения, сообщают во вторник американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Госдепа.

Это вооружение он охарактеризовал как "экзотические новые системы". По его словам, речь идёт, например, о беспилотных подводных аппаратах с ядерной энергоустановкой "Посейдон", о крылатых ракетах с ядерной энергетической установкой "Буревестник", о гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал".