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Интерфакс-АВН

Россия и Турция вновь провели совместное патрулирование на севере Сирии - российские военные

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Патруль российской военной полиции в провинции Идлиб
Патруль российской военной полиции в провинции Идлиб.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин

Москва. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие России и Турции провели патрулирование в Сирии в рамках Сочинского меморандума, сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

"Продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование", - сказал Журавлёв.

Он сообщил, что российские и турецкие военные проверили обстановку в ряде населенных пунктов провинции Хасеке.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
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