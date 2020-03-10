Россия и Турция вновь провели совместное патрулирование на севере Сирии - российские военные

Москва. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие России и Турции провели патрулирование в Сирии в рамках Сочинского меморандума, сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

"Продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование", - сказал Журавлёв.

Он сообщил, что российские и турецкие военные проверили обстановку в ряде населенных пунктов провинции Хасеке.