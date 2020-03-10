Белорусские военные наблюдают за учением "Холодный ответ - 2020" в Норвегии

Минск. 9 марта. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Представители Вооруженных сил Белоруссии в качестве наблюдателей принимают участие в учениях "Холодный ответ - 2020" в Норвегии, сообщили в министерстве обороны республики в понедельник.

"С 8 по 18 марта два представителя Вооруженных сил Республики Беларусь примут участие в наблюдении за многонациональным учением на территории Королевства Норвегия "Холодный ответ - 2020", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.

В Минобороны напомнили, что белорусские наблюдатели участвуют в военных учениях в Норвегии в соответствии с положениями Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.