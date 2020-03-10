По каналу Стамбул военные корабли будут беспрепятственно попадать в Черное море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал тендер на строительство канала Стамбул, который пойдет в обход пролива Босфор. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Эрдоган подчеркнул, что турецкие власти в вопросе реализации проекта настроены решительно. Отмечается, что проект станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции.

Ранее сообщалось, что через новый канал в Черное море могут попасть американские авианосцы.

Канал Стамбул предполагает возможность прохождения из Мраморного моря в Черное 85 тысяч судов ежегодно. Строительство объекта планируется завершить в 2023 году. Стоимость соответствующих работ оценивается в 10 миллиардов долларов. Канал длиной около 50 километров расположится параллельно Босфору.

На Стамбул не будет распространяться конвенция Монтре.