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По каналу Стамбул военные корабли будут беспрепятственно попадать в Черное море

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал тендер на строительство канала Стамбул, который пойдет в обход пролива Босфор. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Эрдоган подчеркнул, что турецкие власти в вопросе реализации проекта настроены решительно. Отмечается, что проект станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции.

Ранее сообщалось, что через новый канал в Черное море могут попасть американские авианосцы.

Канал Стамбул предполагает возможность прохождения из Мраморного моря в Черное 85 тысяч судов ежегодно. Строительство объекта планируется завершить в 2023 году. Стоимость соответствующих работ оценивается в 10 миллиардов долларов. Канал длиной около 50 километров расположится параллельно Босфору.

На Стамбул не будет распространяться конвенция Монтре.

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Турция
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Эрдоган Реджеп
Проекты
Авианосец
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