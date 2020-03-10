Бои в Сирии затихли, но, похоже – не на долго, провокации продолжаются

Турция продолжает переброску сил в сирийскую провинцию Идлиб, не смотря на достигнутую между Анкарой и Москвой договоренность о прекращении огня в данном регионе. В воскресенье сирийскую границу пересекли несколько военных колонн в южном направлении. В их составе: танки, буксируемая и самоходная артиллерия, в том числе и реактивные системы залпового огня, мобильные радарные установки, грузовики и топливозаправщики с танковым горючим. Об этом информируют многочисленные интернет-порталы, принадлежащие сирийской вооруженной оппозиции.

Отмечается, что боевые действия затихли, но по-прежнему сохраняется напряженная обстановка и силы сторон не покидают свои позиции. Ранее требуемый Анкарой отвод войск Сирийской арабской армии (САА) не происходит.

В свою очередь сирийские правительственные новостные ресурсы сообщают, что формирования исламистов продолжают провокационные действия. Так, близ населенного пункта Кафр Батых боевики подвергли позиции САА тревожащему минометному обстрелу. Дамаск предвидит скорые осложнения обстановки, поскольку в рядах оппозиции слышны заявления об отказе выполнять мирные договоренности президентов России и Турции по Идлибу. Кроме того, турецкая сторона склонна нарушать сирийское воздушное пространство. В воскресенье поступила информации о пересечении как минимум тремя турецкими беспилотными летательными аппаратами (БЛА) сирийской воздушной границы. Данные БЛА ограничились облетом территорий, скорее всего, они выполняли задачи разведки и наблюдения. Сирийцы не предприняли против них никаких действий.

Ранее отмечалась в регионе активность работы российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что не давало турецким ВВС вольготно действовать в небе над Идлибом. Анкара признала, что за последние несколько недель боев потеряла множество своих беспилотников, а многие воздушные удары турецких ВВС не достигли целей. Есть, также, сведения о том, что турецкие войска теряли свою бронетехнику, оказавшуюся под огнем сирийских противотанковых комплексов российского производства. По информации сирийских источников боевики понесли немалые потери и в живой силе. Дамаск информирует, что за февраль, начало марта погибло около 6 тыс. бойцов вооруженной оппозиции.

Отмечается активность войск США на севере и востоке Сирии. Государственное телевидение САР сообщает об акции проведенной американскими военными в городе Базирах, в северной части провинции Дейр Эз-Зор. В приграничных с Турции территориях также произошло несколько инцидентов с участием военных патрулей США. Однако, здесь им оказан достойный прием. Местное население встречает градом камней броневики, увенчанные звездно-полосатыми флагами. А блок посты САА перекрыли основные дороги. Так, для американцев полностью закрыт проезд по трассе ведущей из Хасаки в Таль-Барак. В подтверждение сему приводится видео, на котором запечатлен один из блокпостов САА.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО