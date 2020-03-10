Польский обозреватель: «Су-57 - успех российской промышленности или пропагандистская акция?»

Источник изображения: Корпорация "Сухой"

В польской прессе напомнили о том, что в 2020 году исполняется ровно 10 лет с момента создания первого прототипа ПАК ФА (Т-50), который теперь носит название Су-57. Обозреватель Юлиуш Сабак пишет, что Россия представляет Су-57 как совершенно новую машину, «превосходящую по ряду компонентов американские истребители F-22 и F-35». При этом Сабак задаётся вопросом: Су-57 – это настоящий успех российской промышленности или «бумажный тигр», пропагандистская акция?

Польский автор отмечает, что первый полёт опытного образца «Сухой Т-50» состоялся в январе 2010 года. В статье говорится о том, что в конце 2019 года первый Су-57 должен был оказаться на вооружении ВКС России, однако этого не произошло.

Из статьи в Defence24:

С точки зрения дизайна, Су-57 является продолжением концепции, которая стала успешной для «Сухого» - от истребителя Су-27 и его версий, вплоть до Су-30 и Су-35. Среди «предков» Су-57 также необходимо упомянуть многочисленные экспериментальные конструкции на основе Су-27, в том числе прежде всего Су-47 (S-37) «Беркут» с характерными крыльями с отрицательным уклоном. Однако визуально русский истребитель 5-го поколения больше всего похож на своего конкурента - Lockheed F-22A Raptor. Оба самолета представляют собой тяжелые двухмоторные машины с технологией стелс, то есть с уменьшенной радиолокационной характеристикой. Однако в случае российской конструкции был найден компромисс между низкой обнаруживаемостью и высокой маневренностью, традиционной для российских машин. Отсюда, например, конструкция воздухозаборников, которая обеспечивает лучшую и менее турбулентную подачу воздуха к двигателям во время маневров.

Юлиуш Сабак отмечает, что российский самолёт стал попыткой согласовать несколько противоречивых требований в формате одной машины.

Автор отмечает, что пока Су-57 не оснащены двигателями второго этапа, тяга которых изначально прогнозировалась на уровне около 19 тонн.

Комментарий одного из читателей польского ресурса:

Давайте будем серьезными. Самолет №1 разбился, а самолета №2 пока не существует (на вооружении). И до сих пор нет двигателя (они монтируют старый тип).

Из статьи в польском издании:

Россия еще не усовершенствовала многие ключевые технологии. Например, покрытие, уменьшающее отражение волн. Или же очень амбициозную радиолокационную станцию, предназначенную для Су-57.

По словам Сабака, «Су-57 не так революционен, как утверждают представители российской промышленности».

В материале речь заходит и о вооружениях Су-57. В частности, отмечается, что именно российские самолёт может стать первым истребителем 5-го поколения, оснащённого гиперзвуковыми ракетами.