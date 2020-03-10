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Интерфакс-АВН

Пуски КНДР снарядов не способствуют миру на Корейском полуострове - администрация президента РК

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Офицер ВМС Южной Кореи. Архивное фото
Офицер ВМС Южной Кореи. Архивное фото.
Источник изображения: © AFP 2018 / Choo Youn-Kong

Гонконг. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Пуски в сторону Японского моря снарядов, осуществленные КНДР в понедельник, не способствуют установлению мира на Корейском полуострове, заявила администрация президента Южной Кореи (РК).

"Министры отметили, что Северная Корея продолжает проводить массированные артиллерийские учения после учений 28 февраля и 2 марта, что не способствует усилиям по установлению мира на Корейском полуострове", - говорится в сообщении администрации, опубликованном после проведенного экстренного заседания силовых министров страны.

Ранее сообщалось, что Северная Корея в понедельник осуществила пуск трех неопознанных снарядов в сторону Японского моря. Южнокорейские военные квалифицировали их как "различные типы снарядов ближнего радиуса действия".

По данным Объединенного комитета начальников штабов ВС РК, снаряды пролетели до 200 км на максимальной высоте 50 км.

В начале марта КНДР произвела первый в 2020 году пуск двух ракет в том же направлении. Они, по данным Токио, не достигли территориальных вод или же исключительной экономической зоны Японии.

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КНДР
Южная Корея
Япония
Проекты
2020-й год
Военные учения
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