Российские инспекторы в Норвегии получат информацию об учениях НАТО "Холодный ответ"

Москва. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Российские инспекторы начали десятидневную инспекцию военных объектов на территории Норвегии, сообщил журналистам начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В ходе данного мероприятия российские наблюдатели посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о проводимом в указанный период вооруженными силами Норвегии международном учении "Холодный ответ-2020", - сказал Рыжков.

Он сообщил, что российские инспекторы посещают Норвегию с 8 по 18 марта в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

По словам Рыжкова, цель визита - наблюдение "за определенными видами военной деятельности".

Он сообщил, что наблюдение проводится для определения масштабов осуществляемой военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению.