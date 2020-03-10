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Интерфакс-АВН

Глава Минобороны Афганистана пообещал начать наступление на талибов, если они до конца недели не прекратят атаки

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Бойцы афганского спецназа в освобожденном от талибов Кундузе. Фото из аккаунта Special Operations Corps в Twitter
Бойцы афганского спецназа в освобожденном от талибов Кундузе. Фото из аккаунта Special Operations Corps в Twitter.

Дубай. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Афганистана Асадулла Халид в воскресенье пообещал перейти от обороны к наступлению против движения "Талибан" (запрещено в РФ), если боевики до конца недели не остановят атаки, сообщает сайт ливанского издания "Дейли стар".

"Афганские силы останутся в обороне до конца этой недели - в соответствии с указаниями президента страны Ашрафа Гани из-за действия мирного договора (США и талибов - ИФ), но, если "Талибан" не прекратит атаки до конца этой недели, наши войска будут атаковать врага где угодно", - говорится в заявлении министра.

29 февраля "Талибан" и США подписали в Дохе мирное соглашение, которое призвано урегулировать многолетний вооруженный конфликт в стране. В числе прочего соглашение предусматривает начало 10 марта переговоров между радикальным движением и правительством Афганистана.

До заключения соглашения на территории Афганистана сохранялся режим "снижения насилия", который распространялся на американских военных, талибов и афганские силы безопасности.

2 марта движение "Талибан" объявило, что режим "снижения насилия" в Афганистане подошел к концу, и теперь талибы возобновляют боевые действия против афганского правительства.

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Страны
Афганистан
Ливан
США
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