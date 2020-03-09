Ядерный блицкриг: Латвия опасается молниеносной оккупации от РФ с использованием тактического ядерного оружия (Washington Examiner)

Нет предела мрачным фантазиям рижского Минобороны. Чиновники там так долго называли присоединение Крыма в 2014-м году аннексией, что в их сознании «крымская весна» воспринимается исключительно как прелюдия к восстановлению СССР. Да еще в границах 1940-го года, да еще и с применением атомных мини-бомб. Эта глупость не столь невинна: свои страхи они транслируют не понимающим ничего в бывшем СССР чиновникам в Вашингтоне, а те разрабатывают планы "упреждающих" действий.

Вооруженные силы России отрабатывают молниеносную операцию против стран-членов НАТО с применением недавно разработанного ядерного оружия, считает второй по важности человек в Министерстве обороны Латвии.

"Это, наверное, самый опасный вариант развития событий", - заявил газете Washington Examiner госсекретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс. "Если вы понаблюдаете за российскими учениями, вы увидите, что они отрабатывают именно такой сценарий".

Латвия c 2004 года входит в состав НАТО, поэтому любое вторжение отсылает к 5-ой статье его устава, согласно которой США и все остальные союзники рассматривают нападение на одну участницу Североатлантического альянса как нападение на всех его членов. Однако, отмечает Гарисонс, если бы президент России Владимир Путин посчитал, что подобная операция принесет ему быструю победу, то западным союзникам не стоило бы полагаться на то, что он откажется от этой мысли.

"Если посмотреть на сценарий, реализованный не так давно в Крыму, - он ведь приблизительно повторяет блицкриг [нацистской] Германии, только в российском исполнении, - сказал Гарисонс об аннексии Россией Крыма и вторжении на Украину в 2014 году. - Только когда проводился блицкриг, ядерное оружие еще не изобрели".

Россия разработала ядерное вооружение малой мощности в рамках плана по "эскалации ради деэскалации", считают западные чиновники. На тот момент войска США не располагали развернутым ядерным оружием относительно малой мощности. По словам американских стратегов, Россия допускала, что ей может сойти с рук использование в том или ином конфликте маломощных зарядов, поскольку США не захотели бы отвечать стратегическим ядерным оружием, которое могло бы спровоцировать атомный Армагеддон.

"Мы не хотим, чтобы кто-то ошибочно посчитал, что если бы они воспользовались маломощным вооружением, то нам пришлось бы выбирать - сдаться или совершить самоубийство", - заявил Конгрессу в 2018 году тогдашний министр обороны США Джеймс Мэттис.

Если бы Россия могла заручиться таким преимуществом, думают некоторые, то, возможно, она была бы не прочь рискнуть и атаковать члена НАТО вроде Латвии или другого бывшего государства-вассала Советского Союза. В Пентагоне в прошлом месяце заявили, что некоторые атомные подлодки ВМС США будут оснащены боеголовками меньшей мощности. Между тем, этой весной американские вооруженные силы проводят в Европе крупные военные маневры.

Гарисонс гордо назвал учения Defender Europe 20 "мощной и решительной" демонстрацией готовности Соединенных Штатов защитить Европу от России. Он также предположил, что новое оружие "изменит ход мысли России". Несмотря на это, латвийские власти совершенствуют оборону страны. Это позволит им сдерживать гипотетическую атаку со стороны России, пока США и другие союзники по НАТО не вышлют подкрепление.

"Мы не станем повторять ошибки 1940 года, когда мы молча сдались", - сказал он. "Мы будем сопротивляться… и, конечно, мы надеемся, что союзники смогут нас поддержать".

На этой неделе посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Джим Гилмор подчеркнул во время разговора с репортерами в Госдепартаменте США, что балтийские страны - это члены НАТО. "Сейчас балтийские страны являются важной частью… западного общества, и мы не думаем, что им на данный момент что-то угрожает", - сказал он.

Джоэл Герке (Joel Gehrke)